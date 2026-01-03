Забудьте об "алло" и "да": эксперт назвал главные ошибки в телефонном разговоре

Телефонный разговор / © Pexels

Первые секунды общения имеют решающее значение, ведь именно они формируют впечатление о собеседнике. Однако привычные для многих слова приветствия могут сыграть злую шутку и настроить человека на негатив еще до начала обсуждения сути дела.

Тренер по ораторскому мастерству Павел Мацопа в своем Instagram рассказал, каких слов лучше избегать и как вести телефонный разговор согласно правилам этикета.

По словам эксперта, использование самых популярных фраз, таких как «алло», «да» или «слушаю», может быть воспринято собеседником неоднозначно. Часто эти слова звучат сухо, невежливо или демонстрируют вашу незаинтересованность. Это в свою очередь может негативно повлиять на дальнейшее течение диалога.

Вместо автоматических ответов специалист советует использовать более тактические конструкции, которые продемонстрируют ваше уважение к человеку.

Начинайте с поздравления

Забудьте о коротких отрывочных фразах. Разговор следует начинать с полноценного приветствия, которое соответствует времени суток: «доброе утро», «добрый день» или «поздравляю».

Сразу после приветствия крайне важно уточнить, есть ли у человека время на разговор.

Спросите: «Удобно ли вам сейчас общаться?».

Если ответ положительный — переходите к существу.

Если нет — обязательно уточните, когда лучше перезвонить.

Как правильно прощаться

Завершение разговора является не менее важным этапом. Обязательно попрощайтесь и дождитесь последних слов собеседника. Класть трубку раньше, чем человек закончит фразу, считается проявлением бестактности.

Если во время разговора вы пришли к согласию по определенным вопросам или договорились о встрече, устных слов может быть недостаточно. Эксперт советует через некоторое время после звонка продублировать подтверждение или согласие в текстовом формате. Это поможет избежать недоразумений в будущем.

Существует четкое правило этикета по завершению звонка: никогда не заканчивайте разговор первым, если инициатором звонка были не вы. Беседу завершает звонивший. Нарушение этого правила может быть расценено как желание как можно быстрее избавиться от собеседника.

