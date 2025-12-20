- Дата публикации
Забудьте об Оле и Саше: как поколение Z будет называть своих детей
Названы 10 главных трендов детских имен на 2026 год.
Родители во всем мире все чаще отказываются от привычных вариантов в пользу имен, вдохновленные древними цивилизациями, аниме и даже большими числами. Самый большой портал по выбору имен Nameberry обнародовал прогноз главных трендов на 2026 год.
Об этом сообщает Daily Mail.
Возвращение к истокам и «душевные» имена
Главным трендом в следующем году станет обращение к истории. Специалисты прогнозируют всплеск популярности имен, связанных с античностью и древними культурами. Для девочек это Олимпия, Адхара и Марселла, а для мальчиков — Рамзес, Исидор и Линус.
Эксперт проекта Nameberry Софи Ким объясняет этот выбор желанием родителей придать имя глубинного содержания:
«Родители, выбирающие имена, принадлежащие к древним цивилизациям, стремятся связать своих детей с историей».
Кроме того, популярность завоевывают имена в стиле «шоугерл» (Мэрилин, Рокси, Офелия) и «душевные» природные имена, такие как Кипарис, Крид или Шило.
От «бумеров» к аниме: 10 главных тенденций
Эксперты выделили несколько ключевых направлений, определяющих моду на имена. Неожиданно возвращаются имена, популярные в середине прошлого века. Это Бетси, Нэнси и Джудит для девочек, а также Брюс, Монти и Вес для мальчиков.
Растет спрос на изощренные имена, такие как Калиста, Корделия, Алистер и Торен. Одним из самых экстравагантных трендов стали имена-числа. Среди женских имен выделяют Элевен (Одиннадцать) и Севин (Семь), среди мужских — Амиллион (Миллион) и Миллиард.
Влияние японской анимации принесет популярность именам Аня, Руми, Джину и Киро. За пределами Великобритании прогнозируют успех именам классических героев и авторов: Тесс, Дарси, Вирджиния, Брем и Уинстон.
Отдельным трендом стали имена с перерывами в гласных, где количество гласных звуков превышает количество согласных. Для девушек это Анайя и Айя, а для ребят — Эйриан, Ромео и Тадео.
В целом эксперты отмечают, что современные родители (миллениалы и представители поколения Z) все больше стремятся к уникальности, сочетая в выборе имени глобальные культурные явления и историческое наследие.
