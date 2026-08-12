Забудьте об "орел чи решка": какие украинские соответствия советует филолог

Как сказать на украинском «орел чи решка» / © pexels.com

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Привычная фраза «Орел чи решка?», которую многие произносят при подбрасывании монеты, на самом деле является имперским анахронизмом. А как тогда сказать удельно на украинском эту фразу?

Об этом рассказал филолог и популяризатор украинского языка Виктор Дяченко.

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«Орел чи решка?»: откуда взялось популярное выражение и как заменить его на украинском

По словам языковеда, на украинских монетах орла никогда не было — там высечен трезубец. Употребляемое выражение уходит корнями ко временам Российской империи, когда на лицевой стороне монет изображали двуглавого орла. Не менее интересной оказалась и история «решки»:

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«На обороте медных монет тогда чеканили сложную подпись. Простые люди не умели читать, поэтому переплетенные буквы казались им решеткой. Отсюда и происходит слово „решка“. Используя это выражение сегодня, вы автоматически тянете российские имперские деньги в современное украинское пространство».

Для банковской сферы и нумизматики существуют четкие официальные термины:

Аверс — лицевая сторона (где расположен герб и надпись «Украина»);

Реверс — оборотная сторона (где указаны цифра и номинал);

«Гурт» или «рант» — боковое ребро монеты.

В то же время, в быту, когда подбрасываете монетку вверх, эксперт советует выбирать естественные и логические украинские альтернативы:

«Герб чи число» / «тризуб чи номінал» — самые точные варианты, ведь вы просто называете то, что видите;

«Лик чи лік» — народная поэтическая пара, где «лик» обозначает изображение герба, а «лік» — цифру и счет;

«Чоло чи тило» — древние слова для обозначения передней и задней части любого предмета.

«Говорите, узнавайте украинский и помните, он прекрасен, когда звучит вашим голосом», — заключает Виктор Дяченко.

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Как по-украински сказать «мамкин сынок»

Напомним, популярное в быту и социальных сетях выражение «мамин сынок» является суржиковой калькой с русского языка. Языковеды отмечают, что его следует заменять удельными украинскими соответствующими.

Самым нейтральным является вариант «матусин (або мамчин) синок», а среди разговорных слов в зависимости от контекста подходят «мамій», «мамчич», «пестун», «пестій», «мазун» или «мазунчик». Также для более точного описания человека можно использовать естественные описательные фразы, например «надто залежний від матері» или «живе під маминим крилом».

Отдельно специалисты обращают внимание на нормы словообразования присвоенных прилагательных: по правилам чередования согласных в украинском языке правильно говорить «мамчин», тогда как форма «мамкин» противоречит нормам современного литературного языка.

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