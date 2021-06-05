Забыла выключить диктофон: датская журналистка занялась сексом во время интервью

Радио опубликовало запись, на которой слышны стоны журналистки.
Журналистка из Дании Луиза Фишер во время интервью в свингер-клубе для Radio4 занялась сексом.
Фрагмент эфира был опубликован в Twitter-аккаунте радиостанции.
26-летняя Фишер готовила материал о возобновлении работы развлекательного заведения Swingland недалеко от Копенгагена после смягчения мер по борьбе с коронавирусом. Журналистка спрашивала гостей об их впечатлениях, и по ее словам, не планировала интимной близости.
Она подошла к гостям, которые разговаривали в баре, задала несколько вопросов, а потом они перешли к большой кровати:
"Мне показалось, что люди в клубе свингеров гораздо вежливее друг с другом, чем, например, в обычных барах или клубах", — отметила Луиза.
Radio4 опубликовало запись, на которой слышны стоны журналистки, словами: "Предупреждение: стало жарко и влажно как для нашего репортера, так и для гостей".
Radio4 var med, da swingerklubberne igen måtte åbne.— Radio4 (@ radio4dk) May 27, 2021
Advarsel: Det blev hedt og vådt for både vores reporter og gæsterne.
Hør hele reportagen her: https://t.co/B4bFtpThNe #dkmedier # radio4dk pic.twitter.com/RskBTQITYO
Программный менеджер радиостанции Тина Крагелунд высоко оценила "усилия" Фишер:
"Я думаю, это круто, когда наши репортеры экспериментируют с другой журналистикой", — отметила она. В комментарии шведской телекомпании SVT, Крагелунд отметила, что Radio4 "не боится контакта с чем-то столь же универсальным, как секс".
Напомним, в Хмельницком подростки занялись сексом прямо у церкви. После огласки в соцсетях пара извинилась за свой поступок.