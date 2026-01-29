Забытые "сокровища": какие ценные вещи оставляют гости в арендованном жилье (видео)

Забытое кольцо

Женщина из Техаса, которая сдает свой дом на Airbnb, показала подборку самых странных и дорогих вещей, которые гости оставляли после себя. Среди таких находок — наушники Apple стоимостью около 300 фунтов (примерно 17 475 грн — Ред.), Apple Watch и даже обручальное кольцо.

Об этом сообщило издание «What’s The Jam».

София Кайзер уже более трех лет сдает в аренду дом своих бабушки и дедушки, который она превратила в стильное жилье в стиле «супервестерн». Дом пользуется популярностью — его бронируют почти каждые выходные. За это время гости оставляли немало вещей, чаще всего — алкоголь и продукты. Поэтому хозяйка даже приобрела отдельный холодильник для хранения напитков, оставшихся после постояльцев.

Самыми ценными находками, по словам Кайзер, стали смарт-часы, наушники Apple и обручальное кольцо. Впрочем, несмотря на высокую стоимость некоторых вещей, она уверяет: никогда ничего не продает и всегда возвращает забытое владельцам.

Видео блогерши из Техаса с подборкой забытых вещей собрало более 4,4 млн просмотров, 217 тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи шутили о «бесплатных закусках», удивлялись невнимательности гостей и хвалили хозяйку за спокойную реакцию и чувство юмора, что, по их мнению, только поощряет людей возвращаться снова.

Другое видео Софии с подборкой забытых вещей набрало уже 6,8 млн просмотров. В комментариях пользователи с иронией отмечают, что бизнес на Airbnb выглядит особенно привлекательно, когда к нему добавляются «бонусные» вещи от гостей. Некоторые признаются, что после просмотра видео всерьез задумались над тем, чтобы самому стать хозяином арендованного жилья, ведь все это «выглядит весело».

