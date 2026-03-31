Флорентиец

В Канаде вскрыли чемодан, который более века хранился в банковском хранилище без доступа. Внутри нашли коллекцию драгоценностей, связанных с династией Габсбургов, в частности Флорентийский бриллиант, который долгое время считали утраченным.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

Чемодан принадлежал императрице Зити — последней императрице Австро-Венгрии. В начале ХХ века, во время военных событий и политических изменений в Европе, она решила перевезти часть семейных ценностей за океан и оставить их в Канаде.

Хранилище оставалось закрытым более века. После смерти императора Карла в 1922 году семья придерживалась договоренности не открывать чемодан в течение этого времени. Весь этот период за его хранение исправно платили, а информация о содержимом оставалась закрытой.

Лишь теперь чемодан открыли потомки Габсбургов во главе с Карлом фон Габсбург-Лотрингенским. Оказалось, что часть ювелирных изделий, которые ранее считались утраченными, на самом деле все это время хранилась в хранилище.

История этих драгоценностей связана с событиями после Первой мировой войны и распадом Австро-Венгерской империи. Часть коллекции тогда вывезли в Швейцарию, однако отдельные предметы исчезли из официальных списков. Среди них был и Флорентийский бриллиант, вокруг которого существовали версии о похищении или замене.

Флорентийский бриллиант — это бледно-желтый камень весом около 137 карат. Сначала он принадлежал семье Медичи в Италии, а затем перешел к Габсбургам через брачные связи. Камень имеет двойную розовую огранку с треугольными гранями и входил в состав императорских регалий. Его использовали во время торжественных церемоний, в частности представители династии, среди которых Мария Терезия.

Кроме бриллианта, в чемодане обнаружили и другие украшения: значки с драгоценными камнями, булавки для шляп в цветах Венгрии, декоративные банты с бриллиантами старинной огранки, а также желтые сапфиры. По словам исследователей, эти вещи позволяют лучше понять, как именно использовали ювелирные изделия в то время.

Отдельное внимание привлекает и дальнейшая история семьи. В 1940 году императрица Зита вместе с детьми покинула Бельгию из-за наступления немецких войск. После этого семья перебралась через Португалию и в конце концов поселилась в канадском Квебеке.

После открытия чемодана найденные драгоценности планируют показать в одном из музеев Канады, после чего их снова передадут на хранение. Карл фон Габсбург-Лотрингенский отметил, что семья хочет сделать эти исторически важные вещи доступными для публики.

В то же время вопрос собственности пока не решен. В Австрии рассматривают, должны ли эти драгоценности остаться в частной коллекции, или их следует признать частью национального наследия.

Металлоискатель нашел сокровища, которые перевернули представление о железном веке. Ученые говорят о ритуальном характере находки.