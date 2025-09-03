Забытый великан: как человечество уничтожило величайшую птицу в мире

Слоновая птица | The Daily Galaxy

После десятилетий противоречивых доказательств и многочисленных публикаций, ученые из Института зоологии международной благотворительной организации по охране природы ZSL (Зоологическое общество Лондона) наконец положили конец дебатам по поводу «крупнейшей птицы в мире». Уникальные гигантские птицы — эпиорнисы, или слоновые птицы, пропавшие примерно тысячу лет назад, обитали когда-то на Мадагаскаре.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Слоновые птицы превосходили по размеру даже самых больших страусов: их вес достигал более 900 килограммов, а рост — более трех метров.

Сравнение размеров трех видов слоновых птиц в сравнении с человеком

Эти нелетающие птицы обладали мощными ногами, массивным телом и процветали в лесах и на равнинах острова, где практически не было хищников. Их яйца поражали размерами длиной — до 33 сантиметров и объемом около 7,5 литра, что соответствует 150 куриным яйцам. Окаменелости таких яиц до сих пор находят на побережье Мадагаскара.

Слоновые птицы были травоядными: питались фруктами, листьями и растительностью в густых лесах. Медленно двигаясь сквозь густую растительность, птицы полагались на свой размер и силу для ориентировки в окружающей среде, а не на скорость или ловкость.

Удивительно, но самыми близкими живыми родственниками слоновых птиц являются не большие нелетающие страусы или эму, а гораздо меньшие нелетающие киви из Новой Зеландии. Современные генетические исследования показали, что эти птицы имеют глубокую эволюционную связь, несмотря на их поразительную разницу в размерах.

Маленькие птицы киви являются ближайшими родственниками мадагаскарских гигантов / © Bild

Воздействие человека на вымирание слоновых птиц

Исчезновение слоновых птиц тесно связано с появлением человеческих поселений на Мадагаскаре примерно с 500 по 1000 год нашей эры. Эта хронология свидетельствует о том, что деятельность человека играла значительную роль в вымирании птицы.

С уменьшением численности птиц уменьшалась и способность поддерживать здоровую популяцию, и к 1000 году нашей эры этот могучий пернатый великан исчез с планеты. Сегодня слоновая птица живет только в легендах и окаменевших остатках. Эти мощные существа продолжают интриговать ученых.

Вымирание такой массивной и поразительной птицы подчеркивает хрупкий баланс, существовавший когда-то на Мадагаскаре, и длительное влияние человека на окружающую среду.