Зачем фонарику красный свет: секретная функция, о которой не знает большинство людей

Зачем нужен фонарик с красным светом / © pexels.com

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На первый взгляд может показаться, что это маркетинговый ход. На самом же деле красный фонарик выполняет важную функцию, которую высоко ценят астрономы, туристы, военные, охотники и спасатели. В Slash Gear рассказали, почему эта опция настолько полезна.

Важнейшая особенность красного света состоит в том, что он почти не нарушает адаптацию глаз к темноте. После нескольких минут в темной среде человеческое зрение становится более чувствительным. Если в этот момент включить мощный белый фонарик, глаза мгновенно теряют способность видеть в темноте, а повторная адаптация может занять несколько минут. Ученые связывают это с особенностями работы родопсина — светочувствительного пигмента сетчатки, значительно реагирующего на глубокий красный свет.

Именно поэтому красное освещение позволяет читать карту, проверять снаряжение или передвигаться по ночам, не теряя ночного видения.

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Любители астрономии давно используют только красные фонарики. Они позволяют читать звездные карты, настраивать телескоп или записывать, не ослепляя себя и других участников наблюдений. После отключения такого света глаза практически сразу остаются приспособленными к темноте.

Во время кемпинга белый свет часто мешает другим людям: он освещает весь лагерь и может разбудить спящих.

Красный свет гораздо мягче. Оно позволяет:

найти нужную вещь в палатке;

проверить снаряжение;

приготовить ужин;

не беспокоить других отдыхающих.

Поэтому большинство современных туристических налобных фонарей имеют отдельный режим красного света.

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Многие виды млекопитающих воспринимают цвета не так, как люди. Поэтому красный свет менее заметен для них, чем яркое белое освещение. Это помогает охотникам, фотографам дикой природы и исследователям наблюдать за животными, не нарушая их естественное поведение.

Красный свет не так сильно рассеивается во тьме и создает меньше бликов. Именно поэтому его используют военные и стражи порядка во время ночных операций, когда важно сохранять максимальную незаметность. Кроме того, таким светом удобно проверять документы или оборудование без временного ослепления.

Яркий белый свет создает резкий контраст с тьмой, из-за чего глаза быстро устают.

Красное освещение воспринимается гораздо комфортнее, особенно если приходится часто включать и выключать фонарик ночью.

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Если нужно быстро проверить карту, GPS-навигатор, компас или другие приборы, красный свет станет гораздо лучше выбора за белый. Оно обеспечивает достаточную видимость и не нарушает адаптацию глаз к темноте.

Во многих моделях фонариков красный режим сочетается с мерцающим сигналом. Его используют для обозначения места нахождения, предупреждения других людей или подачи сигнала об опасности.

Стоит ли покупать фонарик с красным светом

Если вы хотя бы иногда:

ходите в походы;

рыболовное;

охотитесь;

занимаетесь астрономией;

путешествуете с палаткой;

часто бываете на природе после заката.

В таком случае модель с режимом красного света станет значительно практичнее обычного фонарик.

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Даже если вы используете его всего несколько раз в год, эта функция быстро покажет свою пользу и сделает пребывание в темноте гораздо более комфортным.

FAQ

Зачем нужен фонарик с красным светом?

Основное предназначение такого фонарика — сохранение ночного зрения. Красный свет почти не ослепляет глаза, поэтому его используют во время походов, кемпинга, астрономических наблюдений, охоты, рыбалки и ночных работ.

Почему красный свет лучше белого ночью?

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Белый свет резко нарушает адаптацию глаз к темноте, поэтому после его отключения человек несколько минут видит значительно хуже. Красный свет не создает такого эффекта, меньше слепит, не привлекает излишнего внимания и позволяет комфортно ориентироваться в темное время суток.

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