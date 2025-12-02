Зачем кактусу колючки и чем грозит их потеря: невероятные факты

Почему кактус имеет колючки / © pexels.com

Их название происходит от латинского “succus” — “сок”, ведь главный резервуар воды прячется внутри мясистого стебля. В пустыне дожди выпадают редко, а палящее солнце мгновенно испаряет влагу. Чтобы сохранить драгоценную воду, кактусы покрываются толстой кожурой и восковым налетом — это “естественный костюм защиты” от жары.

Но настоящее супероружие кактусов — их колючки.

Когда-то это были листья, но со временем они превратились в жесткие, острые шипы, идеально приспособленные для обороны. Колючки оберегают растение от животных, которые в засуху готовы полакомиться чем-либо, содержащим хоть каплю влаги. Именно поэтому кактусы усыпаны целой системой шипов — длинных и коротких, белых и желтых, прямых и крючковидных: каждый вид шипов работает на выживание.

Помимо защиты колючки уменьшают испарение и частично притеняют стебель, создавая вокруг растения собственный микроклимат.

Кстати, люди уже давно пользуются этой природной “броней”: из плотных зарослей кактусов делают живые изгороди, а пустынные путешественники не раз спасались от жажды благодаря их стеблям.