Зачем котам и кошкам усы: не только для красоты

Зачем котам усы

Биологическая роль и особенности расположения усов (вибрисов)

Вибриссы, известные нам как кошачьи усы, на самом деле являются сверхчувствительными органами осязания, которые по своему строению существенно отличаются от обычной шерсти. Они значительно толще, длиннее и жестче, а их фолликулы погружены в кожу втрое глубже, чем у обычных волос. Каждый такой волос окружен сотнями нервных окончаний, что позволяет животному получать подробные данные об окружающем пространстве из-за малейших колебаний воздуха и физических контактов.

Эти органы чувств расположены не только на щеках, где обычно расположены в четыре ряда по двенадцать штук на каждой стороне. Отдельные группы вибрисов находятся над глазами, на подбородке, а также на задней стороне передних лап — это так называемые запястные вибрисы. Глубокое залегание фолликула вибриса в специальной сумке с кровью или синусе позволяет мозгу кота мгновенно обрабатывать сигналы об изменении давления, создавая подробную трехмерную картину мира вокруг.

Главная роль усов заключается в дополнении зрения, поскольку коты от природы дальнозорки и плохо различают предметы ближе 30 сантиметров. Улавливая воздушные потоки, отражающиеся от помех, усы позволяют животному уверенно передвигаться в абсолютной темноте, даже не касаясь предметов.

Кроме того, размах усов на морде обычно соответствует ширине тела, что помогает коту мгновенно оценивать размеры щелей или отверстий, через которые он планирует пролезть, чтобы не застрять.

Во время охоты усы критически важны для контроля добычи. Когда жертва зажата в лапах и находится непосредственно под носом в слепой зоне, именно рецепторы на лапах и подбородке подсказывают коту, пытается ли она убежать.

Также усы над глазами работают как защитный механизм, при малейшем прикосновении к ним высокой травы или веток кот автоматически закрывает глаза, предотвращая ранение роговицы.

Положение вибрисов позволяет безошибочно определить эмоциональное состояние любимца. В спокойном и расслабленном состоянии они направлены в стороны. Если кот проявляет интерес к игре, охоте или лакомству, он выставляет усы вперед и немного расправляет их. Напротив, плотно прижатые к морде вибриссы свидетельствуют об испуге, агрессии или подготовке к защите.

Почему нельзя обрезать котам усы

Для комфортной жизни кота важно учитывать чувствительность этих органов в быту. Использование глубоких и узких лоханок может привести к усталости усов, поскольку их постоянное трение о крае посуды вызывает у животных раздражение и стресс.

Категорически запрещено подстригать вибрисы. Хотя это не причиняет физическую боль, кот мгновенно теряет ориентацию, становится неуклюжим и дезориентированным.

Важно помнить, что естественная смена одного или двух усов является нормой обновления организма, а появление белых волосков у пожилых животных — это лишь естественный признак старения, никак не влияющий на их функциональность.