Зачем на тротуарах устанавливают бетонные шары: у них есть несколько важных функций

Бетонные шары

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Бетонные шары можно встретить во многих городах. Их размещают вдоль дорог, у входов в здания, на площадях и других местах, где необходимо ограничить движение транспорта.

Как объясняет издание Libertatea, главное предназначение этих конструкций — защита пешеходного пространства. В то же время в зависимости от места установки они могут выполнять и другие задачи.

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Почему бетонные шары устанавливают на тротуарах

Прежде бетонные шары используют, чтобы автомобили не заезжали на тротуары и не парковались там, где должны передвигаться пешеходы.

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Дорожные знаки и разметка предупреждают водителей об ограничениях, но физически не препятствуют нарушению правил. Правильно установленный бетонный шар создает препятствие для автомобиля.

Такие конструкции особенно полезны на участках, где водители пытаются использовать тротуар для стоянки или объезда пробок. Они также помогают отделить проезжую часть пешеходной зоны. Это может снизить риск случайного заезда транспорта на территорию, предназначенную для людей.

Однако бетонные шары не следует считать полноценными противотаранными барьерами. Их способность остановить автомобиль зависит от массы, размера и способа крепления.

Как бетонные шары помогают людям с инвалидностью

Еще одно предназначение таких конструкций — защита доступа к пандусам и пониженным бордюрам.

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Если водитель покинет автомобиль непосредственно перед пандусом, человек на колесном кресле может не иметь возможности попасть на тротуар или спуститься с него. Бетонные ограничители, установленные в соответствующих местах, не разрешают автомобилям блокировать такие проходы.

В то же время важно, чтобы сами шары не создавали препятствий. Между ними должно оставаться достаточно простора для прохода пешеходов, проезда детских колясок и колесных кресел.

Поэтому эффективность таких конструкций зависит не только от их наличия, но и правильного расположения.

От чего еще защищают бетонные шары

Бетонные ограничители могут использоваться и для защиты городской инфраструктуры. К примеру, их устанавливают вблизи зеленых зон, деревьев или участков, под которыми проходят инженерные сети.

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Если автомобили регулярно заезжают на такие территории, они могут повреждать газоны, почву вокруг корней деревьев, дорожное покрытие и расположенные под ним коммуникации. Физическое ограничение доступа транспорта помогает предотвратить такие ситуации.

Кроме того, бетонными шарами иногда обозначают границы между разными территориями — например, общественным пространством и частным участком. Их можно увидеть у входов в здания, во дворах, на площадях и рядом с заведениями, где нужно ограничить движение автомобилей, не устанавливая сплошное ограждение.

Почему используют именно бетон

Бетон выбирают прежде всего из-за его прочности, значительного веса и относительно небольших затрат на обслуживание. Такие конструкции могут длительное время находиться под открытым небом, выдерживая дожди, снег и сезонные перепады температур. Благодаря большой массе шар сложнее случайно сдвинуться с места, чем легкий переносной ограничитель.

Еще одно преимущество — простота конструкции. В отличие от автоматических болардов или шлагбаумов, обычный бетонный шар не требует электропитания или подвижных механизмов.

При этом бетонные изделия могут отличаться размерами, цветом и отделкой, так что их можно подобрать в соответствии с видом улицы или площади.

Могут ли бетонные шары мешать пешеходам

Несмотря на практическую пользу, неправильно установленные бетонные шары сами могут стать проблемой.

Если их разместить посреди узкого тротуара, то они будут уменьшать пространство для движения. Особенно неудобно это для людей с нарушениями зрения, тех, кто пользуется колесными креслами, и родителей с детскими колясками. Невысокие конструкции также могут быть плохо заметны из-за недостаточного освещения.

Поэтому при обустройстве пешеходных зон нужно учесть ширину прохода, видимость помех и требования безбарьерности.

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