Зачем распылять уксус у входной двери: неожиданный лайфхак

Уксус / © Фото из открытых источников

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Обычный уксус может пригодиться не только при уборке или приготовлении пищи. Его используют и как простое домашнее средство, помогающее отпугивать некоторых насекомых.

В частности, разведенный белый уксус можно распиливать у входной двери. Зачем это делать и как правильно использовать такой лайфхак, рассказывает cronista.com.

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Почему уксус распыляют у двери

Резкий запах уксуса может создавать своеобразное препятствие для насекомых. Через него некоторые вредители могут избегать обработанных мест и искать другие пути.

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Такой способ чаще всего используется в местах, откуда насекомые могут попасть в дом. Это касается не только входной двери, но и окон, щелей и других потенциальных путей проникновения.

В то же время уксус не следует воспринимать как средство, полностью уничтожающее вредителей. Если насекомых в помещении уже много, одного такого метода может оказаться недостаточно.

Каких насекомых может отпугивать уксус

Такой домашний репеллент используют против муравьев, пауков и тараканов. Сильный запах может заставить их избегать обработанного места.

Особенно тщательно можно обрабатывать участки у дверей, где есть небольшие трещины, щели или углы. Именно такие места могут использоваться насекомыми для передвижения.

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Поскольку действие запаха со временем ослабевает, обработку нужно время от времени повторять.

Как сделать уксусный раствор

Для такого способа понадобятся белый уксус, вода и бутылка с распылителем. Уксус смешивают с водой, после чего готовый раствор переливают в пульверизатор.

Разделать можно:

дверную коробку;

пол непосредственно у входа;

плинтусы;

углы;

щели и трещины вблизи двери.

Чтобы запаховый барьер не исчезал, процедуру рекомендуют проводить примерно один-два раза в неделю.

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Перед обработкой поверхности следует убедиться, что она нормально переносит контакт с уксусом. На материалы, которые могут повреждаться под действием кислоты, раствор не следует наносить.

Поможет ли уксус избавиться от насекомых

Распыление разведенного уксуса может быть одним из простых способов отпугнуть насекомых от входа в дом. При этом важно регулярно обрабатывать места, через которые вредители могут проникать внутрь.

Если же насекомых становится много, такового способа может оказаться недостаточно. В такой ситуации следует устранить причины их появления и использовать соответствующие средства борьбы с вредителями.

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