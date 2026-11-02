Зачем в автомобиле нужны ручки над дверью: функции, о которых знают не все

Для чего ручки над дверью автомобиля / © ТСН

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Кто-то держится за них во время резких поворотов, кто-то вешает куртку или сумку, а некоторые вообще не обращают на них внимания. Но знаете ли вы, для чего нужны эти элементы салона?

Как оказалось, у них есть совершенно конкретное предназначение. И некоторые обычные способы использования таких ручек могут быть опасны.

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Для чего нужны ручки над дверью автомобиля

Эти элементы называются потолочными или пассажирскими ручками. Их основная задача — помогать пассажирам удерживать равновесие во время поездки.

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Например, на неровной дороге или во время движения по бездорожью автомобиль может сильно качать. В таких ситуациях пассажиру удобнее держаться за ручку, чтобы меньше наклоняться и не терять равновесие. Она также может пригодиться во время резких поворотов или маневров.

Некоторые используют ручки, чтобы при посадке или выходе из машины подтянуться или опереться рукой. Однако здесь есть нюанс: не все они рассчитаны на вес человека. Поэтому перед тем как использовать такую ручку в качестве опоры, следует проверить рекомендации производителя автомобиля.

Почему не стоит постоянно держаться за ручку во время движения

Многие пассажиры хватаются за ручку над дверью, когда водитель резко тормозит или поворачивает. Это вполне понятная реакция, но постоянно держать руку над головой во время поездки — не лучшая привычка.

Дело в том, что во многих автомобилях вдоль крыши установлены боковые подушки безопасности — так называемые шторки. Во время аварии они раскрываются вниз и защищают голову пассажиров от ударов по окну и внутренним элементам кузова.

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Если человек в этот момент держится за ручку, его рука может оказаться на раскрытия подушки. Это увеличивает риск травмирования.

К тому же, потолочные ручки не предназначены для сильных рывков и значительной нагрузки. Если резко потянуть их на себя или попытаться полностью перенести на них вес тела, можно повредить крепеж.

Можно ли вешать на ручки куртки и сумки

Достаточно распространенная привычка среди автомобилистов — использовать ручки над дверью в качестве вешалок. Особенно если в салоне нет удобного места для куртки или верхней одежды.

В некоторых автомобилях для этого даже предусмотрены специальные крючки у ручек. Но это не значит, что на них можно вешать какие-либо вещи.

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Тяжелые сумки и пакеты могут повредить крепление. Кроме того, во время резкого торможения незакрепленная одежда или другие предметы способны взлететь и травмировать пассажиров.

Особенно опасно оставлять у потолочных ручек жесткие и тяжелые вещи, если автомобиль оборудован боковыми подушками безопасности. При их раскрытии такие предметы могут улететь прямо в салон.

Поэтому для перевозки сумок лучше использовать багажник или специальные отсеки, предусмотренные конструкцией автомобиля.

Почему над водительским сиденьем часто нет ручки

Если присмотреться к салону автомобиля, можно заметить интересную деталь: ручки есть над пассажирскими сиденьями, но со стороны водителя их иногда нет.

Причина достаточно проста. При движении водитель должен держать руки на руле и контролировать автомобиль. Поэтому дополнительная ручка над его головой обычно не так нужна, как для пассажиров.

Впрочем, это не строгое правило. В некоторых моделях автомобилей ручки устанавливают и над водительским местом. Окончательное решение зависит от конструкции салона и плана производителя.

На это оказывает влияние и тип автомобиля. Например, в спортивных купе крыша часто делают ниже, чтобы придать кузову характерный силуэт. Из-за ограниченного пространства производители могут отказаться от потолочных ручек.

В то же время во внедорожниках, рассчитанных на сложные дорожные условия, дополнительные ручки могут быть особенно полезны. Например, у Mercedes-Benz G-Class есть отдельная ручка перед пассажирским сиденьем, за которую удобно держаться при движении по неровной местности.

Итак, ручки над дверью автомобиля требуются, прежде всего, для поддержки пассажиров во время поездки. Они помогают удерживать равновесие, когда машина трясет на неровностях или во время маневров. Однако использовать их как вешалки для тяжелых вещей или сопротивления для всего веса тела не стоит. А при движении лучше помнить о расположении боковых подушек безопасности.

FAQ

Зачем нужны ручки над дверью автомобиля?

Они помогают пассажирам удерживать равновесие во время движения, особенно на неровных дорогах, во время резких поворотов или поездок по бездорожью. В некоторых автомобилях ручки могут облегчать посадку и высадку, если производитель предусмотрел такую возможность.

Почему в автомобиле нет ручки над водительским сиденьем?

Во многих моделях производители не устанавливают ручку над водителем, поскольку во время движения он должен держать руки на руле. Вместе с тем, все зависит от конструкции конкретного автомобиля: в отдельных моделях такая ручка все же есть.

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