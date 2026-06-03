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Зачем в коробках с обувью лежат пакетики силикагеля: скрытая функция, о которой мало кто знает
Почти каждый хотя бы раз находил в коробке с новой обувью, сумкой или техникой маленький пакетик с надписью «Do not eat» — «Не есть».
Большинство просто выбрасывает его, не задумываясь, хотя по сути это принципиальный элемент защиты продукта. Речь идет о силикагеле — специальном осушителе, который выполняет критически важную функцию при хранении и транспортировке вещей.
Что такое силикагель
Силикагель — это пористый материал на основе диоксида кремния, который обладает уникальной способностью поглощать влагу из воздуха. Несмотря на название, это не гель в привычном понимании, а жесткие гранулы, работающие как своеобразная «губка» для водяного пара.
Его основное свойство — адсорбция, то есть удержание молекул воды на поверхности гранул. Благодаря этому внутри упаковки поддерживается сухая среда.
Зачем силикагель кладут в упаковку
Главная причина использования силикагеля — защита товаров от влаги. При транспортировке продукция часто проходит долгий путь: склады, контейнеры, перепады температуры. В таких условиях внутри упаковки может скапливаться конденсат.
Силикагель помогает избежать этого и защищает:
обувь от появления плесени и неприятного запаха;
кожаные изделия от деформации;
электронику от коррозии и коротких замыканий;
текстиль от влаги и порчи.
Фактически это простой и дешевый способ сохранить качество товара до того момента, когда он попадет к покупателю.
Как работает силикагель
Принцип работы очень прост: гранулы имеют множество микропор, которые притягивают и удерживают молекулы воды из воздуха. Чем выше влажность, тем активнее работает силикагель.
Когда он насыщается влагой, его эффективность снижается, и он перестает выполнять свою функцию.
Безопасный ли силикагель
Несмотря на предупреждение на упаковке, силикагель нетоксичный. Его специально маркируют как несъедобный, чтобы избежать случайного проглатывания, особенно детьми или животными.
В обычном использовании он совершенно безопасен и не выделяет вредных веществ.
Почему его не стоит выбрасывать сразу
Многие не знают, что пакетики силикагеля можно использовать повторно. Например, они пригодятся для:
хранение обуви в шкафу;
защиты документов от влаги;
фотоаппаратов и техники;
коробок с сезонной одеждой.
Достаточно просто положить несколько пакетиков в закрытое пространство — и уровень влажности снизится.
FAQ
Зачем пакетики силикагеля в обуви?
Они поглощают влагу, которая может появиться при транспортировке или хранении, и защищают обувь от плесени, запаха и порчи материалов.
Можно ли выбрасывать силикагель?
Да, если он уже выполнил свою функцию. Но его можно оставить для повторного использования в шкафу, коробках или технике.
Что будет, если силикагель разорвется?
Гранулы не опасны, но их не стоит вдыхать или глотать. Если пакетик повредился, лучше собрать содержимое и выбросить.