Зачем в раковине сделали маленькое отверстие: об этой функции знают не все

Для чего нужно небольшое отверстие в раковине / © pexels.com

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В Real Simple рассказали, для чего нужно отверстие в раковине, куда попадает вода и почему о его очищении не стоит забывать.

Для чего нужно маленькое отверстие в раковине

Небольшое отверстие, обычно расположенное в верхней части чаши раковины, называется переливным. Его главная задача — не позволить воде перелиться через край.

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Представим простую ситуацию: вы закрыли основной ливень, открыли кран и отвлеклись. Уровень воды будет постепенно подниматься, но, достигнув переливного отверстия, вода начнет попадать внутрь него и отводиться в канализацию.

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Таким образом, переливание создает дополнительный путь для воды и уменьшает риск того, что она окажется на полу.

Поэтому подобные отверстия можно увидеть не только в умывальниках, но и во многих ваннах.

У переливного отверстия есть еще одна функция

Защита от переполнения — не единственная задача этой маленькой детали.

Переливной канал также помогает воде быстрее стекать из раковины. Через него воздух попадает в сливную систему, что уменьшает эффект всасывания и облегчает отток воды.

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Так что маленькое отверстие, на которое большинство из нас почти не обращает внимания, фактически участвует в нормальной работе всей системы слива.

Куда ведет отверстие в раковине

Переливное отверстие не является отдельным сливом с трубой. Внутри раковины предусмотрен скрытый канал, соединяющий его с основной системой отвода воды.

Когда вода поднимается до уровня перелива, она попадает в этот внутренний канал, а оттуда — в ливень. Именно поэтому снаружи мы видим лишь небольшое отверстие, хотя за ним скрыта целая часть конструкции раковины.

Почему перелив в раковине нужно чистить

Есть еще одна деталь, которую часто забывают во время уборки ванной комнаты. Переливной канал тоже загрязняется.

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Внутри могут скапливаться остатки мыла, зубной пасты и косметических средств, а влажная среда создает благоприятные условия для образования налета, биопленки и плесени.

С течением времени все это может стать источником неприятного запаха. Поэтому если в ванной появился странный запах, а основной ливень вы уже почистили, стоит проверить и переливное отверстие.

Как почистить переливное отверстие в раковине

Для очищения можно использовать простой домашний способ. Небольшое количество пищевой соды засыпают в переливное отверстие, после чего добавляют уксус. Смесь поможет размягчить накопленный налет. После этого канал промыть горячей водой.

Доступную часть отверстия можно дополнительно очистить небольшой щеткой для удаления загрязнения по краям.

А вот агрессивными химическими средствами злоупотреблять не стоит: некоторые из них могут повреждать элементы сантехники.

Периодически очищать перелив полезно даже тогда, когда неприятного запаха нет. Это поможет предотвратить накопление загрязнений и поддерживать нормальную работу сливной системы.

FAQ

Зачем отверстие в раковине?

Маленькое отверстие в верхней части раковины — это перелив. Если основной ливень закрыт и вода поднимается слишком высоко, она попадает в переливной канал и отводится в сливную систему. Это уменьшает риск переливания воды через край раковины. Кроме того, перелив обеспечивает поступление воздуха в систему и помогает воде быстрее стекать.

Как почистить перелив в раковине?

Для очистки переливного отверстия можно использовать пищевую соду и уксус, затем промыть канал горячей водой. Видимые загрязнения вокруг отверстия удобно убрать маленькой щеткой. Особое внимание переливу следует уделить, если из раковины появился неприятный запах, ведь внутри канала могут скапливаться остатки мыла, зубной пасты, косметических средств и другие загрязнения.

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