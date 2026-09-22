Зачем в сериал «Монстр» о Лиззи Борден добавили серийную убийцу, жившую почти столетие спустя

Эйлин Ворнос. Фото: Департамент исправительных учреждений Флориды

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В новом сезоне сериала Netflix «Монстр: История Лиззи Борден» неожиданно появляется ещё одна известная фигура криминальной истории — серийная убийца Эйлин Уорнос. Её сыграла обладательница премии «Эмми» Сара Полсон.

ТСН.ua собрал всю известную информацию о неожиданном появлении Эйлин Уорнос в сериале «Монстр» и о том, зачем серийную убийцу включили в историю Лиззи Борден

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Как отметило издание Today, Ворнос появляется в восьмом, финальном эпизоде сериала. В то же время в реальной жизни никакой известной связи между ней и Лиззи Борден не было, а их истории разделяет почти столетие.

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Борден обвиняли в убийстве своего отца и мачехи топором в 1892 году, однако суд оправдал её. Ворнос родилась в 1956 году, а с 1989 года убила семерых мужчин в центральной Флориде. После ареста она призналась в убийствах и сначала утверждала, что действовала в порядке самообороны, поскольку мужчины якобы насиловали её или угрожали ей. Позже Ворнос заявила, что утверждение о самообороне было неправдой. Ее приговорили к смертной казни и в 2002 году казнили посредством смертельной инъекции.

Почему историю Ворнос включили в сериал о Лиззи Борден, объяснила исполнительница главной роли Элла Битти. В интервью Netflix актриса рассказала, что сериал исследует тему женской ярости и реакцию женщин на обстоятельства, с которыми они сталкиваются.

По словам Битти, между историями Бордена и Ворнос существует связь, которую шоураннеры Райан Мерфи и Иэн Бреннан стремились показать и исследовать. Она также отметила, что каждый сезон «Монстра» пытается углубиться в психологию человека и поднимает вопрос о том, становятся ли люди такими от рождения или их формируют определенные обстоятельства. По словам актрисы, с самого начала было понятно, что Мерфи и Бреннана интересовало исследование того, что может привести женщину к насилию.

История Ворнос фактически обрамляет финальный эпизод. Сара Полсон появляется в её образе в начале, а затем возвращается в конце серии.

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Сначала показано интервью с Ворнос в тюрьме, в ходе которого она заявляет, что убивала мужчин, защищая себя. Далее события переносятся в суд, где героиня Полсон рассказывает о предполагаемом насилии со стороны мужчины, который нанял её в качестве секс-работницы и которого она впоследствии убила.

Еще в одной сцене Ворнос общается с журналистами у здания суда. Она возмущается тем, что её пытаются изобразить «монстром», и сравнивает такое восприятие с отношением к серийному убийце Джеффри Дамеру.

В финальном эпизоде также показана казнь Ворнос посредством смертельной инъекции. После этого сюжет непосредственно сводит двух женщин вместе в сцене сна. Ворнос просыпается на столе, на котором её казнили, и видит Лиззи Борден и экономку семьи Борденов Бриджит «Мэгги» Салливан. Борден говорит ей: «Ты идёшь в безопасное место. Всё прощено. Всё понятно. Наконец-то».

Еще одним приемом, который объединяет две истории в финале, стала композиция Натали Мерчант «Carnival» 1995 года. Она звучит во время сцены казни Ворнос, а затем снова — в конце истории Лиззи Борден. По данным The New Yorker, Ворнос была поклонницей Мерчант и просила, чтобы музыку певицы сыграли на её похоронах.

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В то же время внимание зрителей привлекло и то, насколько точно Сара Полсон воссоздала поведение Эйлин Ворнос в суде.

Как пишет LADbible, пользователь социальной сети X @POPin4k опубликовал видео, в котором сопоставил сцену из сериала с реальными кадрами судебного процесса над Ворнос. На них Полсон практически повторяет её движения, манеру поведения и реплики.

Речь идет о моменте, когда Ворнос в суде реагирует на вынесенные ей смертные приговоры. В реальном видео она резко обращается к присутствующим и заявляет, что будет «на небесах», пока они «будут гнить в аду». После этого Ворнос продолжает эмоциональную речь и рассказывает о пережитом ею сексуальном насилии.

Издание также приводит слова соавтора сериала «Монстр» Иэна Бреннана, который в беседе с PEOPLE более подробно объяснил появление Ворнос в сезоне, посвящённом Лиззи Борден. По его словам, авторы хотели сравнить отношение общества к насилию со стороны женщин в XIX и XX веках.

Бреннан пояснил, что в 1893 году людям было трудно поверить, что Лиззи Борден могла быть способна на убийство. В случае с Ворнос общественное восприятие было уже иным. Именно поэтому, по его словам, появление серийной убийцы в сюжете делает этот контраст гораздо более выразительным.

О работе над образом Ворнос рассказывала и сама Сара Полсон. В интервью Variety Australia актриса отметила, что согласилась сыграть эту роль ещё до того, как увидела сценарий. Полсон объяснила, что её заинтересовала возможность взглянуть через собственную призму на человека, образ которого уже был сформирован обществом.

Во время интервью в программе «Jimmy Kimmel Live!» Полсон также связала сюжетную линию о Ворнос с темой «женской ярости» и предположила, что её героиня могла увлекаться историей Лиззи Борден.

Что известно об Эйлин Вурнос

Как отмечает Britannica, Эйлин Ворнос стала одной из самых известных серийных убийц в США. Её признали виновной в убийствах мужчин во Флориде, приговорили к смертной казни, а в 2002 году казнили. История этой американки впоследствии легла в основу художественных и документальных фильмов.

Будущая серийная убийца родилась 29 февраля 1956 года в Рочестере, штат Мичиган. Её родители расстались ещё до рождения дочери, а примерно в четыре года Эйлин вместе со старшим братом Китом осталась без матери. Детей воспитывали бабушка и дедушка.

Отца Ворнос в 1967 году приговорили к пожизненному заключению за изнасилование семилетней девочки. Через два года он покончил с собой в тюрьме. Сама Эйлин позже рассказывала, что также подвергалась насилию: по её утверждениям, дедушка физически и сексуально издевался над ней. Она также заявляла о сексуальных отношениях со старшим братом.

Подростковые годы у Ворнос тоже были сложными. Примерно в 14 лет она забеременела. По некоторым данным, перед этим её изнасиловал друг дедушки. В 1971 году Ворнос родила ребёнка, которого отдали на усыновление.

После смерти бабушки в следующем году Эйлин и её брат оказались под опекой штата. Ворнос бросила учебу, некоторое время не имела постоянного жилья и занималась секс-работой.

Еще задолго до убийств она неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов. В 1974 году её заключили в тюрьму за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и стрельбу из движущегося транспортного средства. В последующие годы среди обвинений против неё были вооружённое ограбление, подделка чеков и угон автомобилей.

В 1976 году от рака скончался брат Ворнос. В том же году она вышла замуж во Флориде за 69-летнего пенсионера Льюиса Фелла. Супружеская жизнь оказалась недолгой — брак продлился чуть больше двух месяцев. Фелл также добивался судебного запрета в отношении жены, утверждая, что она избивала его тростью.

Через два года Ворнос пыталась покончить с собой, выстрелив себе в живот, однако выжила. В начале 1980-х она жила во Флориде и продолжала совершать различные преступления. В 1986 году Ворнос познакомилась с Тайрией Мур. Между женщинами завязались романтические отношения.

Первое известное убийство, связанное с Ворнос, произошло в 1989 году. Её жертвой стал 51-летний Ричард Мэллори, который подвёз её на шоссе во Флориде. Впоследствии мужчину нашли мертвым с тремя огнестрельными ранениями.

В течение следующего года погибли ещё как минимум шесть мужчин-автомобилистов среднего возраста. Тела находили у дорог во Флориде и в южной части Джорджии. У жертв забирали имущество и автомобили.

Расследование привело полицию к Ворнос после событий июля 1990 года. Она и Мур разбили автомобиль Питера Симса, которого считали одной из вероятных жертв Ворнос. Очевидец описал женщин, после чего их фотороботы появились в СМИ. В машине правоохранители также нашли отпечатки пальцев Ворнос.

Еще одной важной зацепкой стали вещи Ричарда Мэллори, обнаруженные в ломбарде. Квитанцию связали с Ворнос, а впоследствии следователи нашли и другое похищенное имущество, которое удалось отследить до неё.

В январе 1991 года Ворнос задержали в баре «Last Resort» в Порт-Орандже, штат Флорида. Мур согласилась сотрудничать со следствием в обмен на иммунитет. После этого Ворнос призналась в убийствах, но настаивала, что защищалась от мужчин, которые на неё нападали.

Первый судебный процесс над Ворнос состоялся в 1992 году по делу об убийстве Ричарда Мэллори. Присяжные признали её виновной, и ей был вынесен смертный приговор.

Позже Ворнос не оспаривала обвинения ещё в пяти убийствах. В то же время по делу Питера Симса её не судили: его тело так и не нашли.

С годами Ворнос по-разному объясняла причины своих преступлений. Если после ареста она говорила о самообороне, то уже в тюрьме заявляла, что убивала мужчин ради наживы.

В 2001 году осуждённая отказалась от дальнейших апелляций и заявила о своём желании, чтобы смертный приговор был приведён в исполнение. 9 октября 2002 года Эйлин Ворнос была казнена во Флориде посредством смертельной инъекции. Ей было 46 лет.

Дело Ворнос стало темой ряда художественных и документальных проектов. Самым известным из них остается фильм «Монстр» 2003 года, в котором её сыграла Шарлиз Терон. Эта роль принесла актрисе премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Истории Ворнос также посвящены документальные фильмы «Эйлин Ворнос: Продажа серийного убийцы» 1992 года и «Эйлин: Жизнь и смерть серийного убийцы» 2003 года. Ещё один фильм — «Эйлин Ворнос: Американская бугивумен» — вышел в 2021 году и посвящён её браку с Льюисом Фэллом.

Что известно о других героях сериала

В четвёртом сезоне «Монстра» создатели не ограничиваются только историей Лиззи Борден. Вокруг неё разворачиваются сюжетные линии людей, которые играли важную роль в её жизни или были связаны с делом об убийстве её отца и мачехи.

Издание Radio Timesотметило, что одной из центральных фигур становится горничная семьи Борденов Бриджит «Мэгги» Салливан, которую сыграла Вики Крипс. В сериале между ней и Лиззи завязываются романтические отношения, а саму Мэгги показывают не только как служанку, но и как близкого главной героине человека.

Важное место занимают и члены семьи Борденов. Чарли Ганнем сыграл отца Лиззи Эндрю, Ребекка Холл — её мачеху Эбби, а Билли Лурд — старшую сестру Эмму. Именно напряжённые отношения внутри семьи становятся одним из ключевых элементов истории, предшествующей убийствам.

В сюжете также появляется Нэнс О’Нил в исполнении Джессики Барден. Актриса стала близкой подругой Лиззи спустя несколько лет после суда и оправдания. Их отношения в своё время вызвали немало слухов, а также, по некоторым данным, могли быть связаны с конфликтом между Лиззи и её сестрой Эммой.

Ещё одна сюжетная линия связана с дядей Лиззи, Джоном Морсом, которого сыграл Джои Поллари. Настоящий Морс находился в доме Борденов накануне убийств, из-за чего привлек внимание следствия.

Напомним, ранее история Лиззи Борден уже оказывалась в центре внимания после выхода нового сезона сериала «Монстр». Зрители спорили из-за художественных вымыслов, романтизации героини и того, насколько её экранный образ далёк от реальной истории.

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