Зачем водители надевают пластиковые стяжки на шины автомобиля зимой

Зачем надевать стяжки на шины автомобиля / © Фото из открытых источников

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На первый взгляд такое решение кажется странным, однако специальные противоскользящие стяжки действительно могут помочь автомобилю выбраться из участка, где пробуксовывают колеса. В то же время у них существенные ограничения и не могут полноценно заменить автомобильные цепи, пишут в Yahoo!.

Как работают пластиковые стяжки на шинах

Специальные противоскользящие стяжки изготовляют из прочного пластика. Их закрепляют вокруг шины через отверстия колесного диска, а выступы на поверхности стяжек создают дополнительные точки контакта со снегом или грязью.

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Принцип работы напоминает цепи противоскольжения: дополнительные элементы на поверхности колеса помогают шине лучше цепляться за неустойчивое покрытие. Благодаря этому водитель может попытаться тронуться с места, если автомобиль застрял в неглубоком снегу или на скользком участке дороги.

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Однако эффективность таких устройств зависит от состояния дорожного покрытия, конструкции стяжек и конкретных условий. На жестком льду они не гарантируют надежного сцепления, а обычные пластиковые кабельные стяжки вообще не предназначены для такого использования.

Почему пластиковые стяжки не заменяют цепи противоскольжения

Главное преимущество специальных стяжек — возможность использовать их как временное вспомогательное решение. Однако по сравнению с автомобильными цепями они имеют несколько недостатков:

Ограниченная крепкость. Пластик уступает металлу по устойчивости к значительным нагрузкам, истиранию и повторным ударам. Стяжки могут повредиться или разорваться при использовании. Сложная установка. Чтобы закрепить стяжки на колесах, нужно правильно их провести через отверстия диска и зафиксировать вокруг шины. Делать это на морозе, у заснеженной дороги или в условиях плохой видимости неудобно. Непригодность для продолжительного движения. Противоскользящие стяжки такого типа предназначены для кратковременного использования в сложных условиях. Они не рассчитаны на постоянную езду по обычным дорогам, а их поведение на разных покрытиях может быть непредсказуемым. Ограничение правил дорожного движения. В некоторых странах при определенных погодных условиях водители обязаны использовать сертифицированные цепи или другие разрешенные средства повышения сцепления. Самодельные пластиковые стяжки могут не отвечать этим требованиям. Перед поездкой следует проверить местные правила.

Следовательно, рассматривать такие стяжки как полноценную альтернативу зимним шинам или сертифицированным цепям не следует.

Чем заменить пластиковые стяжки на колесах

Если водитель регулярно ездит по снежным дорогам или живет в местности с длительными морозами, есть несколько более практичных решений:

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Цепи противоскольжения. Металлические цепи помогают повысить сцепление на снегу и льду. Важно подобрать модель в соответствии с размером шин и рекомендаций производителя автомобиля. Снежные носки. Это текстильные чехлы на шины, помогающие улучшить сцепление на заснеженной дороге. Они обычно проще в установке, чем цепи, но имеют ограничения по скорости и типу покрытия. Противоскользящие ремни. Специальные ремни для колес могут стать временным вспомогательным средством, если автомобиль застрял в снегу. Их совместимость с конкретными колесами следует проверять по инструкции производителя. Траки для выезда из снега. Эти специальные платформы подкладывают под ведущие колеса, чтобы помочь автомобилю выбраться из сугроба или грязи без установки дополнительных элементов на шины. Зимние шины. Для регулярного движения в холодное время года это основа безопасного вождения. Они разработаны для работы при низких температурах и обеспечивают соответствующие характеристики сцепления при положении протектора.

Выбирая средство для зимних поездок, следует учитывать тип автомобиля, размер колес, состояние дорог и частоту использования. Если автомобиль часто попадает на заснеженные участки, лучше заранее приобрести совместимое с ним средство повышения сцепления, чем полагаться на импровизированные решения.

FAQ

Зачем водители надевают пластиковые стяжки на шины?

Специальные противоскользящие стяжки используют для временного улучшения сцепления колес со снегом, льдом или грязью. Их выступы помогают шине цепляться за поверхность, когда колеса пробуксовывают. В то же время, такие устройства не предназначены для длительной езды и не гарантируют безопасного движения на скользкой дороге.

Можно ли ездить со стяжками на колесах зимой?

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Обычные пластиковые кабельные стяжки нельзя использовать как противоскользящее средство для автомобильных шин. Специальные стяжки для колес предназначены только для временного применения в соответствии с инструкцией изготовителя. Они не заменяют зимние шины или сертифицированные цепи противоскольжения. Перед использованием необходимо проверить совместимость устройства с автомобилем и требования местных правил дорожного движения.

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