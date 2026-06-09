Загадка путешественников во времени: на картине 160-летней давности нашли предмет из будущего

Странная деталь на картине 19 века спровоцировала теории о путешествиях во времени / © wikipedia

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На известном австрийском полотне девятнадцатого века внимательные зрители заметили молодую женщину, полностью сосредоточившуюся на небольшом предмете в своих руках. Ее поза и специфический способ содержания вещи настолько напоминают современного человека с гаджетом, что это мгновенно спровоцировало дискуссии о реальности путешествий во времени .

Об этом пишет Express.

Иллюзия современных технологий

Картина художника Фердинанда Георга Вальдмюллера под названием Ожидание сейчас выставляется в мюнхенском музее Новая Пинакотека. На полотне изображен юноша, который прячется за деревьями и ждет девушку, идущую по тропинке с таинственным предметом. Она держит эту вещь двумя руками и большими пальцами, совершенно имитируя привычные движения сегодняшних владельцев мобильных телефонов.

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Бывший британский госслужащий Питер Рассел заметил, что в середине девятнадцатого века каждый зритель без проблем узнал бы в этом предмете обычный молитвенник. Однако стремительный технологический прогресс полностью изменил наше восприятие и всеобщую интерпретацию этого классического произведения искусства. Сегодня людям гораздо проще увидеть на картине девушку со смартфоном, чем представить чтение карманной книги на ходу.

Опровержение теории заговора

Наиболее логичным и научным объяснением этой загадки есть то, что героиня картины просто читает небольшой сборник молитв во время прогулки. Хотя книга кажется слишком компактной, в ту историческую эпоху такие карманные издания были абсолютно привычным явлением для верующих. Никакого сенсорного экрана на холсте нет.

Подобные курьезы с поиском современных гаджетов на старинных картинах встречаются в искусстве уже далеко не в первый раз. Несколько лет назад бывший генеральный директор Apple Тим Кук пошутил, что увидел айфон на нидерландском полотне старше трехсот пятидесяти лет. Несмотря на безумную популярность таких теорий в социальных сетях, ни одна из них так и не смогла предоставить реальные доказательства существования путешественников во времени.

Напомним, недавно Сеть взбудоражила древнегреческая статуя с «ноутбуком» . Некоторые конспирологи считают эту скульптуру, созданную около 100 года до нашей эры, доказательством путешествий во времени.

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