Загадка со спичками, которая "ломает мозг": справятся только единицы (фото)

Упражнения на логику и смекалку — это отличный способ отвлечься от будничных дел, снять стресс после рабочего дня и потренировать мозг.

Подобные задачи помогают развивать гибкость мышления и находить нестандартные решения.

Условия задания

Перед вами изложено уравнение из спичек, которое на первый взгляд кажется абсурдным: 5×1=27.

Загадка / © Фото из открытых источников

Конечно, математически это равенство неправильно. Ваша задача — исправить ситуацию. Для этого нужно переложить только две спички в другое место так, чтобы уравнение стало верным.

Важно:

Спички нельзя ломать.

Нельзя просто убирать спички с поля.

Цифры должны выглядеть стандартно.

Как решить головоломку

Ответ

Ответ / © Фото из открытых источников

