Курьезы
300
1 мин

Загадка со спичками, которая "ломает мозг": справятся только единицы (фото)

После напряженного рабочего дня лучший способ переключить внимание — выполнить короткое упражнение для мозга.

Дарья Щербак
Головоломка

Головоломка / © pexels.com

Упражнения на логику и смекалку — это отличный способ отвлечься от будничных дел, снять стресс после рабочего дня и потренировать мозг.

Об этом пишет Freshers Live.

Подобные задачи помогают развивать гибкость мышления и находить нестандартные решения.

Условия задания

Перед вами изложено уравнение из спичек, которое на первый взгляд кажется абсурдным: 5×1=27.

Загадка / © Фото из открытых источников

Загадка / © Фото из открытых источников

Конечно, математически это равенство неправильно. Ваша задача — исправить ситуацию. Для этого нужно переложить только две спички в другое место так, чтобы уравнение стало верным.

Важно:

  • Спички нельзя ломать.

  • Нельзя просто убирать спички с поля.

  • Цифры должны выглядеть стандартно.

Как решить головоломку

Решение загадки / © Фото из открытых источников

Решение загадки / © Фото из открытых источников

Решение загадки / © Фото из открытых источников

Решение загадки / © Фото из открытых источников

Ответ

Ответ / © Фото из открытых источников

Ответ / © Фото из открытых источников

Напомним, ранее в Сети распространялась головоломка, где нужно было найти скрытое лицо на фото. Только 10% людей могли справиться с этой задачей.

