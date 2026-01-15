- Дата публикации
Загадка со спичками, которая "ломает мозг": справятся только единицы (фото)
После напряженного рабочего дня лучший способ переключить внимание — выполнить короткое упражнение для мозга.
Упражнения на логику и смекалку — это отличный способ отвлечься от будничных дел, снять стресс после рабочего дня и потренировать мозг.
Об этом пишет Freshers Live.
Подобные задачи помогают развивать гибкость мышления и находить нестандартные решения.
Условия задания
Перед вами изложено уравнение из спичек, которое на первый взгляд кажется абсурдным: 5×1=27.
Конечно, математически это равенство неправильно. Ваша задача — исправить ситуацию. Для этого нужно переложить только две спички в другое место так, чтобы уравнение стало верным.
Важно:
Спички нельзя ломать.
Нельзя просто убирать спички с поля.
Цифры должны выглядеть стандартно.
Как решить головоломку
Ответ
Напомним, ранее в Сети распространялась головоломка, где нужно было найти скрытое лицо на фото. Только 10% людей могли справиться с этой задачей.