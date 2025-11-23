Загадка ядра Земли: два гигантских «сгустка» оказались «отпечатками» ранней истории планеты

Ученые объяснили образование плотных областей в недрах Земли

Одной из самых странных загадок нашей планеты является существование двух плотных, гигантских аномалий, непонятно как скопившихся над ядром Земли — так называемых больших областей с низкой скоростью смещения (LLSVPs). Новые модели, разработанные учеными, раскрывают их происхождение: часть материала могла вытекать из ядра в мантию, когда Земля только формировалась.

Об этом пишет Science Alert со ссылкой на исследование геодинамики Йошинори Миядзаки из Университета Рутгерса, опубликованное в Nature Geoscience.

Что такое гигантские «сгустки» Земли и почему они важны

Два гигантских LLSVP были обнаружены в 1980-х годах с помощью сейсмических данных, собранных во время землетрясений. Эти крупные регионы расположены в самой низкой части мантии Земли: один под Африкой, а другой под Тихим океаном. Они простираются вверх от границы ядра-мантии, расположенной примерно на 2900 километров ниже поверхности планеты.

Сейсмические волны проходят сквозь эти участки с заметной вялостью, что свидетельствует об их отличной более плотной структуре по сравнению с окружающим материалом.

Ученые ранее предлагали различные объяснения их происхождения, включая опустившиеся вниз остатки старых тектонических плит, часть океана охлаждаемого магмы или даже куски гигантского объекта Теи, который столкнулся с Землей, чтобы образовать Луну.

Эти «сгустки» являются не просто геологическим интересом. В частности, африканская аномалия связана с ослаблением магнитного поля Земли над Атлантическим океаном. Некоторые ученые считают, что эти структуры также сыграли немаловажную роль в формировании тектонических плит – процесса, жизненно важного для живой природы Земли.

«Это не случайные странности. Это отпечатки древнейшей истории Земли. Если мы сможем понять, почему они существуют, мы сможем понять, как сформировалась наша планета и почему она пригодилась для жизни», — отмечает геодинамик Йошинори Миядзаки.

Новая модель: «утечка» из ядра как секретный ингредиент

Одной из наиболее правдоподобных ранее считалась теория магматического океана, согласно которой сразу после формирования Земля была расплавленным шаром, покрытым океаном магмы. Когда океан охлаждался, более тяжелые материалы отделялись и опускались вниз.

Однако, как объясняет Миядзаки, эта теория имела противоречие. Чтобы она была правильной, слой над границей ядра-мантии должен состоять из значительного количества минерала феропериклаза. Вместо этого сейсмические данные указывают на гораздо более низкое содержание феропериклаза, а сама форма и скопление LLSVPs и связанных с ними зон ультранизкой скорости (ULVZs) противоречили этой «идеальной» модели.

«Это противоречие было отправной точкой. Если мы начнем с магматического океана и произведем расчеты, мы не получим того, что мы видим сегодня в мантии Земли. Чего-то не хватало», — объясняет Миядзаки.

Исследователи провели моделирование, чтобы имитировать охлаждение основных ингредиентов Земли, но добавив просачивавшийся из ядра материал. Это и открыло секретный ингредиент.

Поскольку ядро охлаждается и сжимается под давлением, более легкие компоненты, такие как оксид магния и диоксид кремния, кристаллизуются быстрее, чем железо в смеси. Эти компоненты «выжимаются» и «просачиваются» через границу ядра-мантии в магматический океан, где они растворяются.

Этот добавленный материал изменяет химический состав магмы таким образом, что способствует образованию богатых силикатами минералов бриджманита и сейфертита, которые затем доминируют в нижнем слое мантии, тогда как уровень феропериклаза остается низким. Эти структуры могут сохраняться на протяжении всех 4,5 миллиардов лет существования Земли, постепенно собираясь во скопления, которые ученые видят в сейсмических данных сегодня.

