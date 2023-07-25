Загадки на логику обо всем на свете, интересные вопросы на сообразительность для взрослых и детей

Интересные, смешные, с хитростью задачи загадки, задачи на логику для детей и взрослых
Почему нужно отгадывать загадки и решать логические задачи не только детям, но и взрослым
- Во-первых, это просто интересно, иногда очень интересно.
- Потому что это улучшает настроение.
- Отгадывание загадок, решение задач тренирует разум – развивает логику, быстроту мышления, сообразительность и изобретательность.
- Загадки расширяют мировоззрение и развивают наблюдательность.
Загадки и вопросы на логику для детей и взрослых с подвохом
- С какого крана нельзя помыть руки? (Из строительного).
- Какие часы показывают правильное время всего дважды в сутки? (Поломанные).
- Летели утки: одна спереди и две сзади, одна сзади и две спереди, одна между двумя и три в ряд. Сколько всего летело уток? (3).
- Горят большой дом и маленький. Какой дом будет тушить полиция? (Никакой, полиция пожар не тушит).
- Сколько и какие месяцы имеют по 28 дней? (все 12 месяцев)
- Почему сложные загадки опасны для головы? (Потому что приходится ломать над ними голову).
- На ветке сидит ворона. Что нужно сделать, чтобы отпилить ветку, не потревожив ворону? (Дождаться, пока она улетит).
- Чем больше из нее берешь, тем больше она становится. (Яма).
- В клетке 3 попугая. Трое девочек попросили дать им по одному попугаю. Каждой дали попугая. И все же в клетке остался один попугай. Как так вышло? (Одной девочке дали попугая вместе с клеткой).
- Кто может поднять и передвинуть коня и слона? (Шахматист).
- В саду растут березы. На каждой из них по 5 больших веток. На каждой большой ветке по 10 маленьких веточек, а на каждой маленькой веточке – по 1 яблоку. Сколько яблок растет на дереве? (Яблоки на деревьях не растут).
- Электричка едет к востоку со скоростью 80 км/час. В какую сторону летит дым? (Если нет пожара электрички не дымят).
- На листе бумаги написано число 86. Как увеличить это число на 12, ничего не зачеркивая и не дописывая? (Перевернув листок увидишь 98).
- Какой рукой нужно размешивать чай? (Чай нужно размешивать ложкой, а не рукой).
Загадки и вопросы логики для взрослых
- Что принадлежит вам, однако другие пользуются этим чаще, чем вы сами? (Ваше имя).
- Что делать, если вы сели в машину и собирались уезжать, а ноги не достают до педалей? (Пересесть на сиденье водителя).
- О чем всегда говорят в будущем? (О завтра).
- Не лед, а тает, не лодка, а всплывает. (Зарплата).
- Что может в то же время: стоять и ходить, висеть и стоять, ходить и лежать? (Часы).
- Это дается нам трижды. Первые два раза бесплатно. А в третий раз придется заплатить. (Зубы)
- Когда небо ниже земли? (Когда смотришь в воду).
Загадки для детей всех возрастов
- Что станет с белым платком, если его опустить в Красное море? (Намокнет).
- Как кота превратить в кита? (заменить букву "о" на "и").
- В море плавали пять кораблей. Два корабля пристали к берегу. Сколько кораблей в море? (5 кораблей).
- Две подружки играли в теннис 2 часа. Сколько часов играла каждая из них? (Два часа они играли одновременно).
- Какое слово в словаре написано неправильно? (Это слово "Неправильно")
- Что станет лучше, если его потоптать? (Тропа).
- Куда я, туда и она (Тень).
- Могу сделать двух человек из одного. Что я есть? (Зеркало).
- Я веду себя как тигр, я похож на тигра, но я не тигр. Кто я? (Тигрёнок).
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