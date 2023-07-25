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Загадки на логику обо всем на свете, интересные вопросы на сообразительность для взрослых и детей

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
6317
Время на прочтение
3 мин
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Загадки на логику обо всем на свете, интересные вопросы на сообразительность для взрослых и детей

Загадки на логику для детей и взрослых

Интересные, смешные, с хитростью задачи загадки, задачи на логику для детей и взрослых

Почему нужно отгадывать загадки и решать логические задачи не только детям, но и взрослым

  • Во-первых, это просто интересно, иногда очень интересно.
  • Потому что это улучшает настроение.
  • Отгадывание загадок, решение задач тренирует разум – развивает логику, быстроту мышления, сообразительность и изобретательность.
  • Загадки расширяют мировоззрение и развивают наблюдательность.

Загадки и вопросы на логику для детей и взрослых с подвохом

  • С какого крана нельзя помыть руки? (Из строительного).
  • Какие часы показывают правильное время всего дважды в сутки? (Поломанные).
  • Летели утки: одна спереди и две сзади, одна сзади и две спереди, одна между двумя и три в ряд. Сколько всего летело уток? (3).
  • Горят большой дом и маленький. Какой дом будет тушить полиция? (Никакой, полиция пожар не тушит).
  • Сколько и какие месяцы имеют по 28 дней? (все 12 месяцев)
  • Почему сложные загадки опасны для головы? (Потому что приходится ломать над ними голову).
  • На ветке сидит ворона. Что нужно сделать, чтобы отпилить ветку, не потревожив ворону? (Дождаться, пока она улетит).
  • Чем больше из нее берешь, тем больше она становится. (Яма).
  • В клетке 3 попугая. Трое девочек попросили дать им по одному попугаю. Каждой дали попугая. И все же в клетке остался один попугай. Как так вышло? (Одной девочке дали попугая вместе с клеткой).
  • Кто может поднять и передвинуть коня и слона? (Шахматист).
  • В саду растут березы. На каждой из них по 5 больших веток. На каждой большой ветке по 10 маленьких веточек, а на каждой маленькой веточке – по 1 яблоку. Сколько яблок растет на дереве? (Яблоки на деревьях не растут).
  • Электричка едет к востоку со скоростью 80 км/час. В какую сторону летит дым? (Если нет пожара электрички не дымят).
  • На листе бумаги написано число 86. Как увеличить это число на 12, ничего не зачеркивая и не дописывая? (Перевернув листок увидишь 98).
  • Какой рукой нужно размешивать чай? (Чай нужно размешивать ложкой, а не рукой).

Загадки и вопросы логики для взрослых

  • Что принадлежит вам, однако другие пользуются этим чаще, чем вы сами? (Ваше имя).
  • Что делать, если вы сели в машину и собирались уезжать, а ноги не достают до педалей? (Пересесть на сиденье водителя).
  • О чем всегда говорят в будущем? (О завтра).
  • Не лед, а тает, не лодка, а всплывает. (Зарплата).
  • Что может в то же время: стоять и ходить, висеть и стоять, ходить и лежать? (Часы).
  • Это дается нам трижды. Первые два раза бесплатно. А в третий раз придется заплатить. (Зубы)
  • Когда небо ниже земли? (Когда смотришь в воду).

Загадки для детей всех возрастов

  • Что станет с белым платком, если его опустить в Красное море? (Намокнет).
  • Как кота превратить в кита? (заменить букву "о" на "и").
  • В море плавали пять кораблей. Два корабля пристали к берегу. Сколько кораблей в море? (5 кораблей).
  • Две подружки играли в теннис 2 часа. Сколько часов играла каждая из них? (Два часа они играли одновременно).
  • Какое слово в словаре написано неправильно? (Это слово "Неправильно")
  • Что станет лучше, если его потоптать? (Тропа).
  • Куда я, туда и она (Тень).
  • Могу сделать двух человек из одного. Что я есть? (Зеркало).
  • Я веду себя как тигр, я похож на тигра, но я не тигр. Кто я? (Тигрёнок).

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Дата публикации
Просмотры
6317
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