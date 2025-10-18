Загадочная смерть на трассе: молодых супругов нашли застреленными в собственном авто

Убитые супруги. / © Daily Mirror

Несколько дней назад 29-летнюю Рэйчел и 30-летнего Брэндона Думовича обнаружили мертвыми в их автомобиле на трассе в Гарварде, в американском штате Иллинойс, 6 октября. Они получили огнестрельные ранения в голову.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Отмечается, что их автомобиль, на котором мигали аварийные огни, заметил полицейский. Подъехав, он увидел Рэйчел на водительском сиденье и Брендона на пассажирском. Оба были мертвы.

Местным жителям сначала приказали издать приказ оставаться в изоляции, но затем объявили, что угроз больше нет. Начальник полиции Гарварда Тайсон Бауман заявил, что инцидент мог быть как убийством, так и самоубийством. В настоящее время ведется расследование и экспертизы.

"Пока это похоже на единичный инцидент. Нет никаких доказательств того, что существует какая-то опасность или угроза населению", - говорится в заявлении полиции.

На свадебной странице The Knot отмечается, что пара впервые встретилась в средней школе, когда Рэйчел было 12 лет. Потом через 15 лет они снова встретились и начали отношения, поженившись 12 октября прошлого года на озере Биг-Седар в Висконсине. Они собирались праздновать год супружеской жизни, но их обрели мертвыми.

В публичном некрологе отмечалось, что Брэндон родился в Баррингтоне, штат Иллинойс. Он служил старшиной ВМС США и обладал «чрезвычайной способностью поднимать настроение и объединять людей».

В публичном некрологе Рейчел написали, что испытывала «сильное чувство эмпатии, сострадания, социальной справедливости и честной игры» и всегда защищала «тех, кому нужен был голос».

