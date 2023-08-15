Загадочное послание в бутылке сбило с толку охотников за сокровищами: что там было (фото)

Британец, бродивший по берегу Темзы, обнаружил в бутылке загадочное послание и теперь очень хочет узнать, что оно может означать.

Об этом пишет ladbible.com.

Крис Грин рылся в речной грязи в надежде найти какое-то сокровище или другой ценный предмет и наткнулся на банку с заламинированной запиской со стихом.

В своем сообщении на шутливом форуме он написал: "Привет всем, сегодня имею для вас небольшую головоломку. В последние недели я был на Темзе и нашел это послание в бутылке. Это похоже на какую-то загадочную подсказку, но для меня это слишком сложно, поэтому мне нужно обратиться к коллективному мозгу, чтобы попытаться решить эту проблему. Я могу ошибаться, но есть ли в этом намек США? Возможно, наши друзья за границей смогут помочь".

Бутылка с запиской / Фото: Facebook/Chris Green

В сообщении внутри говорилось: "Широкий и тяжелый, заполняю город, к северу от Фрихолда, меня можно найти".

Записка, найденная в бутылке / Фото: Facebook/Chris Green

Загадочная записка заинтересовала других любителей кладоискателей, которые были полны решимости попытаться докопаться до сути загадки.

Один человек отметил: "Широкий" и "Тяжелый" пишутся с заглавной буквы, так что это тоже могут быть названия чего-то, а не описание. Мне нравятся твои мысли, друг"

Другой добавил: "Теперь мне нужно знать, кто это написал, почему это написали, что это значит и что мы ищем".

Однако пользователи также предположили, что этот парень мог наткнуться и испортить чью-то тщательно спланированную охоту на мусор. "Я думаю, что это подсказка для охоты за мусором, и теперь, когда она исчезла, на пляже будет куча потерянных и озадаченных людей, ищущих ее", — указал третий пользователь.

Еще один человек прокомментировал: "Кажется, его специально установили среди камней. Я сомневаюсь, что выглядел бы таким нетронутым, если бы пересек Атлантику, чтобы найти путь к берегу Темзы".

Напомним, семья нашла в саду двухголовую змею. Редкого пресмыкающегося отдали в зоопарк.

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