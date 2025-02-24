Загадочную козу спасли с подоконника пятого этажа многоквартирного дома столицы – фото

Как животное оказалось так высоко – остается тайной.

Пожарные в Мадриде, Испания, пришли на помощь козе, которая каким-то образом оказалась на подоконнике на пятом этаже многоквартирного дома.

Об этом пишет UPI.

Пожарные прибыли на вызов и обнаружили, что коза находится на подоконнике за закрытым окном, ведущим к пустой квартире.

Происхождение козы и то, как она там очутилась, осталось загадкой.

Пожарные с помощью лакомства, в частности моркови и салата, заманили козу на соседний балкон, где они смогли взять животное под контроль.

Коза на пятом этаже дома / Фото: скриншот с видео

Козу передали под опеку Мадридской службы экстренной ветеринарной помощи, пока власти пытаются найти владельца животного.

Напомним, житель Лос-Анджелеса обнаружил ужасного гостя, вернувшись домой после лесного пожара. Громадный медведь прятался в подвале дома.

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