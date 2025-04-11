Загадочную треугольную башню в секретной "зоне 51" обнаружили на картах Google

Загадочная башня в Неваде / © Google Maps

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Таинственная треугольная башня, расположенная в секретной «зоне 51» в американской пустыне Невада, сняла пользователей Интернета после того, как ее заметили на картах Google.

Об этом сообщает Daily Mail.

«Зона 51» — это строго секретная база ВВС Соединенных Штатов и активный военный объект, часто связывающийся с теориями и фольклором об НЛО.

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Расположение загадочного объекта именно здесь заставляет теоретиков заговора предполагать, что он каким-либо образом причастен к контакту с инопланетянами.

Комментаторы отмечают, что у него есть аура, похожая на таинственный монолит в научно-фантастическом фильме Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея».

На картах Google Maps необычное сооружение можно найти, просто введя координаты в строке поиска — «37.24624° N, 115.82334° W».

Как видят пользователи, он расположен в отдаленном месте в Неваде, примерно в 80 милях (130 км) северо-западнее Лас-Вегаса, крупнейшего города штата.

Он примыкает к обширной сети зданий, автомобилей и взлетно-посадочных полос, которые образуют строго секретный регион, который официально называется Аэропорт Хоуми или Озеро Грюм.

Башня отбрасывает впечатляющую тень от солнечного света Невады, что побудило одного пользователя Facebook назвать ее «очень точными солнечными часами».

Интересно, что Google Maps не называет структуру: если пользователи нажимают на нее, им открывается всплывающее окно с ее координатами.

Точной высоты этого объекта также нет — указано, что башня имеет либо 150 футов (45 метров), либо 190 футов (58 метров) в высоту. Она была построена 20 лет назад, но признала ее правительство США только в 2013 году.

Рациональное объяснение

Рациональным объяснением назначения этой башни может служить то, что она используется для тестирования радиолокационного сечения (RCS), где монтируются летательные аппараты или макеты, чтобы определить, насколько они видны радарам.

Один пользователь Facebook объяснил: «Его тень и приподнятое положение соответствуют известному виду этого типа пилонной конструкции, используемой для установки полномасштабных моделей или прототипов самолетов».

Из-за секретности правительства США относительно его военных усилий, эта башня, вероятно, будет еще долго вдохновлять невероятные теории.

Напомним, рентгеновский телескоп «Эйнштейн» зафиксировал загадочное событие, которое может коренным образом изменить понимание космических процессов.