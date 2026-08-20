Загадочные черные пятна в глазах кошек: ученые назвали возможную причину

Кот

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Исследователи обнаружили два химических элемента, которые могут быть связаны с появлением темных пятен на роговице кошек. В то же время ученые отмечают: результаты пока не доказывают, что именно они вызывают заболевание.

Об этом пишет Earth.com.

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У кошек давно известно заболевание, при котором на роговице — прозрачной передней части глаза — образуется темно-коричневый или почти черный участок. Речь идет о секвестре роговицы — состоянии, при котором часть ткани отмирает. Поражение может вызвать длительную боль и дискомфорт, а в некоторых случаях котам требуется хирургическое вмешательство для удаления поврежденной ткани.

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Несмотря на то, что ветеринары сталкиваются с этим заболеванием многие годы, точный механизм его возникновения до сих пор остается неясным. Среди возможных факторов называют раздражение глаз, вирусные инфекции, нарушение слезной пленки и генетическую предрасположенность.

Что обнаружили ученые

Команда исследователей из Коретской школы ветеринарной медицины Еврейского университета в Иерусалиме проанализировала ткани из 11 пораженных глаз девяти кошек. С помощью метода элементного анализа PIXE ученые сравнили состав поврежденной ткани со здоровой роговицей. Особое внимание привлекли железо и бром. Именно эти два элемента четко отличали пораженные участки здоровой ткани: их обнаружили в темных поражениях, но не нашли в контрольных образцах. В то же время, другие исследованные элементы, в частности натрий, калий, кальций, магний, фосфор, сера и цинк, не продемонстрировали столь заметных отличий.

Почему подозревают железо

По мнению ученых, железо потенциально может играть роль в повреждении тканей. Оно способно участвовать в химических реакциях, приводящих к образованию активных молекул. Если защитные механизмы не справляются, возникает оксидативный стресс, который может повреждать белки, жиры и ДНК.

Исследователи также рассматривают возможную связь с фероптозом — разновидностью регулируемой гибели клеток, связанным с железом. Однако пока нет доказательств, что именно этот механизм происходит в кошачьей роговице.

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Есть и другое возможное объяснение темного цвета: железо может взаимодействовать с меланином — пигментом, влияющим на окраску тканей.

А что значит наличие брома

Бром может быть связан с воспалительными процессами. В слезах человека, в частности, находится бромид. Он может участвовать в химических реакциях, связанных с активностью иммунных клеток. Однако исследователи не смогли установить, откуда именно бром попадает в пораженную ткань. Среди возможных источников называют слезную жидкость, воспалительные процессы или даже препараты, которые используются для лечения глаз. Это важно, поскольку большинство кошек в исследовании перед операцией получали глазные препараты. Поэтому влияние медикаментов полностью исключить не удалось.

Исследование имеет важное ограничение

Ученые подчеркивают, что работа была небольшой — в ней исследовали только 11 пораженных глаз и четыре здоровых контрольных образца. Кроме того, ткани анализировали уже после того, как сформировались поражения. Поэтому исследователи пока не могут сказать, способствуют ли железо и бром возникновению болезни, или накапливаются уже после повреждения и гибели тканей.

Метод PIXE также позволяет определить наличие элементов, но не показывает точно, в какой химической форме они находятся и где расположены в разных слоях роговицы.

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Что будет дальше

Ученые планируют продолжить исследование, чтобы выяснить, как железо и бром связаны с развитием секвестра роговицы. Для этого могут потребоваться более детальные карты распределения элементов в тканях, анализ признаков оксидативного повреждения и поиск возможных механизмов клеточной гибели.

Пока результаты не являются новым диагностическим тестом или методом лечения. Однако они могут помочь сузить круг возможных причин загадочного заболевания и стать основой дальнейших исследований.

Исследование опубликовано в научном журнале Veterinary Ophthalmology.

Как мы писали , кот может воспринимать вас не просто как хозяина, а как члена своей семьи. Об этом свидетельствуют его поведение и жесты доверия: сон рядом, мурлыканье, медленное моргание, трение головой и желание играть вместе.

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