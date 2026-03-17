Загадочные двери на втором этаже: американец показал "самую безумную" комнату в своем новом доме

Мужчина показал комнату-песочницу в своем новом доме

Видеоролик мужчины, демонстрирующий странную скрытую комнату внутри своего нового дома в Кентукки, стал настоящим хитом в социальных сетях, собрав более 13 миллионов просмотров.

Об этом пишет издание Newsweek.

Что скрывалось за дверью

Клипом в TikTok поделился 30-летний юрист, переехавший в регион Аппалачи вместе со своей женой. На опубликованных кадрах мужчина поднимается на второй этаж дома, где за небольшой дверью скрывается компактная комната.

Когда новый владелец включает свет, становится понятно, что весь пол этого помещения покрыт толстым слоем песка.

«Это песок. Все это – песок. Приблизительно 5-7 сантиметров по всему полу, даже в шкафу… там даже есть морские раковины. Это было так, когда мы его купили. Это самая безумная вещь, которую я когда-либо видел», — комментирует автор видео.

История «песчаной комнаты»

Как рассказал супруг, они с женой знали об этой странной комнате еще до покупки недвижимости, ведь она была указана в объявлении. Более того, супруги использовали необходимость вывоза песка в качестве аргумента для торга и смогли снизить цену на дом.

Выяснилось, что предыдущие владельцы были очень милыми людьми, которые превратили это помещение в крытую песочницу для своих детей, а впоследствии и для внуков. По их словам, эта комната была настоящим хитом среди соседских детей.

Новые хозяева признаются, что эта причудливая комната вызывает у них улыбку, ведь она является физическим напоминанием о семье, которая хотела наполнить жизнь своих детей сказкой.

Превращение в «кошачий город»

Поскольку у молодых супругов пока нет детей, а вместо них несколько кошек и собака породы бордер-коли, они уже придумали новое предназначение для тайной комнаты.

В ближайших планах — вывезти весь песок, положить нормальный пол и превратить пространство в настоящий «кошачий город». Там разместят все кошачьи лотки, миски с едой, а на стены повесят специальные полочки и когтеточки. Это станет идеальным хранилищем для пушистиков, где они смогут отдохнуть от собаки, которая целыми днями пытается их «пасти» и загонять в стадо.

Напомним, после покупки старого дома супруги случайно наткнулись на скрытый мансардный этаж . Доступ к нему был полностью закрыт гипсокартоном.