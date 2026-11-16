Загадочные каменные круги в Саудовской Аравии: археологи ищут назначение гигантских построек

В Саудовской Аравии нашли загадочные круги, Фото: Saudi Press Agency

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В западной части Саудовской Аравии, в районе Хали провинции Мекка, обнаружили интересную находку — гигантские каменные круги, которые образуют причудливые геометрические фигуры. Сделанные с высоты птичьего полета кадры демонстрируют разбросанные по скалистому рельефому округлые и спиральные конструкции.

Об этом сообщают Arkeonews.

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В Саудовской Аравии нашли загадочные гигантские каменные круги

Некоторые из обнаруженных каменных кругов расположены вплотную, другие же вписаны меньшими кольцами внутри более массивных контуров. Когда появились эти объекты, кто их построил и зачем — остается тайной.

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Как сообщает Саудовское агентство прессы, найденные достопримечательности размещены в пределах губернаторства Эль-Кунфида и выложены из глыб в четком геометрическом порядке.

По предположению саудовского историка доктора Мохаммеда Хураиса Аль-Мархаби, эти сооружения могли выполнять роль астрономических ориентиров или календаря для слежения за сменой сезонов, но археологи еще не нашли никаких доказательств в пользу такой версии.

Участок, где лежат каменные кольца, покрыт вулканическими породами, а почва здесь имеет неоднородный окрас. Очевидно, строительным материалом служили камни, собранные вокруг, поэтому сооружения почти не выделяются на фоне окружающего пейзажа.

Фото: Saudi Press Agency

Фото: Saudi Press Agency

Несмотря на это, установить точную датировку находок пока не удалось, как и определить, кем были их создатели. Никаких научных отчетов о раскопках, которые бы объяснили назначение этих объектов, до сих пор не опубликовано.

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Одна из гипотез, озвученная Аль-Мархаби, заключается в том, что мегалиты применялись для математических расчетов или астрономических наблюдений. Ученый считает, что геометрическое строение объектов могло помогать людям фиксировать погодные явления, смену времен года, а также траектории движения Солнца, Луны и планет.

В то же время исследователь скептически оценивает вероятность того, что кольца служили жильем или могильниками. Все озвученные соображения имеют статус предположений, а не доказанных фактов.

Специалистам придется провести тщательную геодезическую съемку, определить возраст памятников и проанализировать их пространственную ориентацию.

Местность, где обнаружили каменные круги, давно славится непрерывным заселением и развитым земледелием. Рядом расположен некрополь Куз Аль-Шахид. Окрестности могут быть связаны с поселением Хали бин Якуб.

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Самая долина Хали расположена в плодородной полосе региона Тигама на западном побережье Аравийского полуострова. Развитая аграрная среда и древние связи с Меккой формируют важный исторический фон для изучения каменных кругов.

Кольцеобразные каменные выкладки и другие массивные древние конструкции иногда встречаются в разных уголках Саудовской Аравии, но время их появления и функции существенно отличаются. В случае с Хали главные загадки до сих пор не разгаданы.

Интересные находки: последние новости

Напомним, 5 июля 1971 года в южнокорейском городе Гонджу рабочие во время ремонта дренажной системы у кладбища Сонсан-ри случайно наткнулись на неприкосновенную гробницу короля Мурена и его жены. В отличие от большинства захоронений, эта гробница оставалась неразграбленной более 1400 лет.

Внутри исследователи нашли остатки двух деревянных гробов из японской зонтичной сосны и тысячи драгоценностей: золотые украшения корон, позолоченную обувь, меч, бронзовые зеркала и серебряные браслеты. Самой ценной находкой стали две каменные плиты с именами, возрастом и датами смерти и захоронения короля и королевы, которые позволили достоверно идентифицировать их личности.

В то же время раскопки подверглись критике: из-за спешки и давления прессы все вещи изъяли всего за 17 часов без надлежащей фиксации их расположения, а большинство фотографий оказалось испорчено, из-за чего была потеряна важная научная информация.

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