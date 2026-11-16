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Загадочные каменные круги в Саудовской Аравии: археологи ищут назначение гигантских построек
В западной части Саудовской Аравии были обнаружены гигантские каменные круги и спиральные конструкции, изложенные среди вулканических пород.
В западной части Саудовской Аравии, в районе Хали провинции Мекка, обнаружили интересную находку — гигантские каменные круги, которые образуют причудливые геометрические фигуры. Сделанные с высоты птичьего полета кадры демонстрируют разбросанные по скалистому рельефому округлые и спиральные конструкции.
Об этом сообщают Arkeonews.
В Саудовской Аравии нашли загадочные гигантские каменные круги
Некоторые из обнаруженных каменных кругов расположены вплотную, другие же вписаны меньшими кольцами внутри более массивных контуров. Когда появились эти объекты, кто их построил и зачем — остается тайной.
Как сообщает Саудовское агентство прессы, найденные достопримечательности размещены в пределах губернаторства Эль-Кунфида и выложены из глыб в четком геометрическом порядке.
По предположению саудовского историка доктора Мохаммеда Хураиса Аль-Мархаби, эти сооружения могли выполнять роль астрономических ориентиров или календаря для слежения за сменой сезонов, но археологи еще не нашли никаких доказательств в пользу такой версии.
Участок, где лежат каменные кольца, покрыт вулканическими породами, а почва здесь имеет неоднородный окрас. Очевидно, строительным материалом служили камни, собранные вокруг, поэтому сооружения почти не выделяются на фоне окружающего пейзажа.
Несмотря на это, установить точную датировку находок пока не удалось, как и определить, кем были их создатели. Никаких научных отчетов о раскопках, которые бы объяснили назначение этих объектов, до сих пор не опубликовано.
Одна из гипотез, озвученная Аль-Мархаби, заключается в том, что мегалиты применялись для математических расчетов или астрономических наблюдений. Ученый считает, что геометрическое строение объектов могло помогать людям фиксировать погодные явления, смену времен года, а также траектории движения Солнца, Луны и планет.
В то же время исследователь скептически оценивает вероятность того, что кольца служили жильем или могильниками. Все озвученные соображения имеют статус предположений, а не доказанных фактов.
Специалистам придется провести тщательную геодезическую съемку, определить возраст памятников и проанализировать их пространственную ориентацию.
Местность, где обнаружили каменные круги, давно славится непрерывным заселением и развитым земледелием. Рядом расположен некрополь Куз Аль-Шахид. Окрестности могут быть связаны с поселением Хали бин Якуб.
Самая долина Хали расположена в плодородной полосе региона Тигама на западном побережье Аравийского полуострова. Развитая аграрная среда и древние связи с Меккой формируют важный исторический фон для изучения каменных кругов.
Кольцеобразные каменные выкладки и другие массивные древние конструкции иногда встречаются в разных уголках Саудовской Аравии, но время их появления и функции существенно отличаются. В случае с Хали главные загадки до сих пор не разгаданы.
Интересные находки: последние новости
Напомним, 5 июля 1971 года в южнокорейском городе Гонджу рабочие во время ремонта дренажной системы у кладбища Сонсан-ри случайно наткнулись на неприкосновенную гробницу короля Мурена и его жены. В отличие от большинства захоронений, эта гробница оставалась неразграбленной более 1400 лет.
Внутри исследователи нашли остатки двух деревянных гробов из японской зонтичной сосны и тысячи драгоценностей: золотые украшения корон, позолоченную обувь, меч, бронзовые зеркала и серебряные браслеты. Самой ценной находкой стали две каменные плиты с именами, возрастом и датами смерти и захоронения короля и королевы, которые позволили достоверно идентифицировать их личности.
В то же время раскопки подверглись критике: из-за спешки и давления прессы все вещи изъяли всего за 17 часов без надлежащей фиксации их расположения, а большинство фотографий оказалось испорчено, из-за чего была потеряна важная научная информация.