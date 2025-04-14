Загадочные козы более 250 лет живут на изолированном острове без пресной воды — фото

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Ученые пытаются понять, как стадо коз не только выжило, но и процветало на изолированном острове на северо-востоке Бразилии более двух веков без известного источника пресной воды.

Об этом пишет Oddity Central.

Неизвестно, как именно козы оказались на Санта-Барбаре, одном из пяти вулканических островов, составляющих архипелаг Абролхос, примерно в 70 километрах от побережья штата Баия, но ученые считают, что их привезли и оставили там колонизаторы.

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Домашние животные, такие как козы, свиньи и птица, были надежным источником пищи, но их обычно оставляли, когда колонизация терпела неудачу. Их присутствие на острове Санта-Барбара задокументировано уже более 250 лет, согласно историческим документам, удивительным, если учесть, что на маленьком острове нет известных источников пресной воды. Несмотря на это «неудобство», козы процветали на сухом, ветреном острове настолько, что их пришлось переселить, чтобы защитить эндемические растения и животные.

В прошлом месяце Институт сохранения биоразнообразия им. Чико Мендеша (ICMBio), управляющий Национальным морским парком Абролхос, уничтожил последних 27 коз на Санта-Барбаре после того, как было сделано заключение, что их присутствие нарушает экологический баланс острова, в частности, влияет на семь видов гнездящихся в регионе морских птиц. Однако животных не уничтожили, поскольку ученые хотят изучать их, в частности, их способность выживать в условиях почти полного отсутствия воды.

«Мы считаем, что они развили уникальные таланты для выживания», — сказал Эрисмар Роша, глава Национального морского парка Абролхос. «Если бы их популяцию не контролировали, они захватили бы весь остров и самоуничтожились».

Козы / Фото: Abrolhos National Marine Park

Примечательно, что за все годы, которые ученые изучали загадочных коз Санта-Барбары, они ни разу не видели, чтобы они пили воду, что приводит к вопросу: «Как они выжили там на протяжении более двух веков?». Пока специалисты могут только предполагать. Одни считают, что козы могли приспособиться к питью морской воды, и это поведение передалось следующим поколениям, а другие приписывают выживание животным растение с высоким содержанием воды — произрастающего на Санта-Барбаре бельдрегу.

Но козы Санта-Барбары не просто выживали там, они преуспевали. Исследователи сообщили, что большинство родов на острове были двойняшками, что свидетельствует о том, что козы были «хорошо упитаны и здоровы».

Изучая коз острова Санта-Барбара, бразильские ученые надеются расшифровать секрет их чрезвычайной выносливости, что может помочь вывести новые породы, лучше приспособленные к вызовам изменения климата и адаптации в засушливых регионах, таких как северо-восточная Бразилия.

Напомним, «адская лягушка» с укусом волка питалась динозаврами. Существо жило примерно 70-66 миллионов лет назад.