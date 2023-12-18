Загадочные записки, спрятанные в шелковом платье XIX века, расшифровали через 10 лет – фото

Загадочные записки, найденные в потайном кармане коричневого шелкового платья, содержащие закодированные сообщения, хранившиеся более 100 лет, наконец-то расшифровали.

Об этом пишет nypost.com.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), это было шелковое платье 1880-х годов, и оно было найдено Сарой Кофилд в антикварном торговом центре в штате Мэн в 2013 году.

Шелковое платье XIX века / Фото: nypost.com

При ближайшем рассмотрении Кофилд обнаружила рукописные записи в потайном кармане, пришитом к швам юбки. Заметки были загадочными и содержали строчки текста, наполненные, казалось бы, случайными словами. К примеру, в одной строке было: "Bismark, omit, leafage, buck, bank".

Записка, найденная в платье / Фото: nypost.com

Кофилд разместила о своем открытии в Интернете в надежде получить помощь в расшифровке сообщений.

За это время пользователи допустили, что это была телеграмма. Учитывая краткость и отрывочный характер заметок, а также одежду, пришедшую с тех времен, когда отправка телеграмм стала обычной формой общения, этот вариант казался перспективным.

Однако содержание посланий оставалось загадкой еще 10 лет.

"Криптограмму шелкового платья, как ее стали называть, рассмотрели эксперты и любители криптограмм по всему миру. Ее считали одним из 50 самых неразрешимых кодов в мире", — заявили в NOAA.

Шелковое платье XIX века / Фото: nypost.com

Прорыв произошел, когда исследователь из Университета Манитобы Уэйн Чан, как хобби разгадывающий коды, понял, что кодовые слова в заметках похожи на используемые в Корпусе связи армии США для обсуждения погоды.

Эту эпоху Чан назвал "ушедшим временем, когда телеграф открыл новую эру оперативной метеорологии".

Чтобы подтвердить связь между телеграфом и криптограммой шелкового платья, Чан смог изучить PDF-копию кодовой книги метеорологического телеграфа 1892 года, которая доступна в Центральной библиотеке NOAA в Силвер-Спринг, штат Мэриленд. Книга под названием "Код погоды" была опубликована Бюро погоды Министерства сельского хозяйства США.

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Чан также просмотрел другие ресурсы NOAA, которые помогли ему подтвердить, что сообщения поступали от метеостанций службы сигналов или станций, которые посылали и переводили закодированные телеграммы о погоде в США и Канаде.

Он узнал, что каждая строка сообщения содержит коды наблюдений за погодой в некоторых местах.

Например, по данным NOAA, строка "Бисмарк, опустить, листья, бак, банк" означала следующее:

Название станции Bismark : Бисмарк, территория Дакота (на территории современной Северной Дакоты).

: Бисмарк, территория Дакота (на территории современной Северной Дакоты). Omit : температура воздуха – 56 F, барометрическое давление – 0,08 рт.ст. (По данным NOAA, телеграфировалась лишь дробная часть значения давления, если станция не расположена западнее 97-го меридиана или давление не было ниже 29,4 рт.ст. или выше 30,38 рт.ст.). В этом случае фактическое значение составило 30,08 рт.

: температура воздуха – 56 F, барометрическое давление – 0,08 рт.ст. (По данным NOAA, телеграфировалась лишь дробная часть значения давления, если станция не расположена западнее 97-го меридиана или давление не было ниже 29,4 рт.ст. или выше 30,38 рт.ст.). В этом случае фактическое значение составило 30,08 рт. Leafage : точка росы – 32°F, время наблюдения – 22:00.

: точка росы – 32°F, время наблюдения – 22:00. Buck : состояние погоды – ясно, осадки – нет, направление ветра – северное

: состояние погоды – ясно, осадки – нет, направление ветра – северное Bank: текущая скорость ветра – 12 миль в час, закат – ясно.

Чан также обнаружил, что наблюдения за погодой проводились 27 мая в 1888 году.

Что касается женщины, написавшей закодированные сообщения и носившей коричневое шелковое платье, ничего неизвестно.

Напомним, 100-летнюю елку продали на аукционе за 4 тысячи долларов. Женщина берегла дерево до самой смерти.

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