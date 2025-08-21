Загадочным сигналам из Антарктиды дал неожиданное объяснение "Живой Нострадамус"

Антарктида / © Pixabay

Реклама

Радиоимпульсы из-под ледяных глубин Антарктиды, которые были обнаружены проектом NASA, могут стать первой трещиной к неизвестным параллельным мирам.

Такое предупреждение сделал 38-летний бразильский экстрасенс Атос Саломе, известный как «Живой Нострадамус» из-за предсказания пандемии коронавируса и смерти королевы Елизаветы II, в комментарии Daily Mail.

Антарктическая импульсная переходная антенна (ANITA), размещенная на воздушном шаре, ранее уловила радиоволны,идущие как будто глубоко из-под земли. Такое событие современная физика считает невозможным.

Реклама

Большинство ученых списали это на техническую ошибку или, возможно, на отражение внутри воздушного шара, или на сбой в приборах.

Запуск нового аэростата под названием PUEO, который в пять раз чувствительнее ANITA, запланирован на декабрь 2025 года.

Если он обнаружит те же загадочные сигналы, это может раз и навсегда доказать, что это не была случайность, и в законах Вселенной есть нарушения.

По мнению «Живого Нострадамуса», это открыло бы возможность «зеркальной вселенной, где время течет в обратном направлении».

Реклама

«Если PUEO подтвердит эти сигналы, мы будем иметь дело не с научной фантастикой, а с первым конкретным доказательством того, что реальность не является уникальной. Это знаменует собой начало эры, в которой человечеству придется переписать не только свои теории, но и само понимание реальности», — сказал он.

По его словам, если открытие будет подтверждено, то к 2030 году за это неизбежно будет присуждена Нобелевская премия, а также начнется гонка за практические применения, которые могут изменить не только науку, но и глобальный баланс».

Существует несколько теорий относительно того, что могло вызвать странные сигналы — новые частицы, неизвестные науке, нарушение законов физики или что-то неестественное. Некоторые предполагают, что сигналы могут исходить от технологий, не созданных людьми, другими словами, от инопланетян.

«Что, если бы сигналы не были естественными? Они могли бы быть последствиями нечеловеческих технологий, передач или искусственных энергий, маскируемых под космические явления. Если это технологии, то мы сталкиваемся с величайшим откровением в истории человечества. Не о Вселенной, а о том, кто еще может ее населять», — сказал Саломе.

Реклама

Живой Нострадамус отметил, что люди слишком озабочены тем, что есть в космосе, и забывают о том, что под землей.

Напомним, ранее бразильский провидец заявил, что миру, к которому мы привыкли, скоро наступит конец. Саломе прогнозирует в мире «войну без танков и ракет».