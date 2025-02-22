Загадочный кратер на Аляске: как образовалось идеально круглое отверстие

Кратер имеет размеры около 500 метров в диаметре и 110 метров в глубину.

Ученые до сих пор не могут объяснить природу образования кратера Савоноски на юго-западе Аляски. Почти идеально круглое отверстие на земной поверхности, наполовину заполненное водой, остается загадкой и требует масштабных исследований.

Об этом пишет издание Live Science.

Кратер имеет размеры около 500 метров в диаметре и 110 метров в глубину. Его заполняет вода от осадков и таяния снега.

С воздуха кратер Савоноски выглядит так, будто его мог образовать удар метеорита — он такой же округлый и глубокий. Но геологи до сих пор не нашли доказательств того, что космический камень врезался в Землю в этом месте.

В частности, исследователям не удалось обнаружить обломки камней вокруг кратера, которые указывали бы на то, что метеорит рассыпался возле места столкновения.

Кроме того, кратер может быть вулканическим мааром — впадиной, образующейся, когда магма поднимается из глубин земной коры и достигает уровня грунтовых вод.

Однако в непосредственной близости от кратера Савоноски нет никаких известных вулканических форм рельефа, а также никаких признаков источника магмы под отверстием. Поэтому потенциальное вулканическое происхождение кратера остается сомнительным.

Чтобы узнать происхождение этого природного объекта, необходимы масштабные исследования.

Когда ледники последний раз покрывали юго-западную Аляску между 23 000 и 14 700 лет назад, оледенение смело какие-либо очевидные доказательства происхождения кратера, но подсказки все еще могут быть скрыты внутри кратера.

Напомним, во время сильного снегопада на горнолыжном курорте SkiWelt в Австрии туристка увидела странный столб света, который больше всего походил на "портал в параллельный мир" из фантастического фильма.

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