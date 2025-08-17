Загадочный стул из Гавайев шокировал Reddit: его настоящее назначение удивило пользователей

Загадочный стул из Гавайев / © www.reddit.com

Реклама

На Reddit активно обсуждают необычный стул, найденный в имении на Гавайях. Пользователи не только объяснили его предназначение, но и вспомнили собственные истории с подобной мебелью.

Об этом пишет "Фокус".

Фото опубликовал пользователь с ником DesertDiegel, подписав: "Что это за стул? Деревянный, маленький для взрослых или ребенка, найденный в The Plantation House от Gaylord's (Гавайи)". Стул имел дополнительную полку сбоку, что запутало многих читателей.

Реклама

Впоследствии выяснилось, что это так называемый телефонный столик или "скамейка для сплетен", которая позволяла одновременно сидеть и размещать телефон или справочник на боковой полке.

Комментаторы вспоминали собственный опыт: "Теперь я чувствую себя стариком... Я пользовался таким все детство и подростковый возраст. Это телефонный столик", - написал один из них. Другой добавил: "У меня такой был! Он принадлежал моей прабабушке и имел маленькую полку для справочников и блокнотов".

Подобную мебель производили с 1920-х по 1950-е годы и обычно ставили в коридорах, ведь семьи имели только один стационарный телефон. С распространением компактных моделей и беспроводных аппаратов в 1980-х лавки потеряли практическое значение.

Сегодня телефонные столики считаются антиквариатом. На Etsy мебель 1930-х годов продается за 1195 долларов, что вызвало очередную волну обсуждений: "Такая цена! Пожалуй, не стоило свой когда-то выбрасывать на распродаже", - отметил один из пользователей.