Загадочный "взрыв" не на шутку переполошил американцев: что увидели очевидцы

Полицейские до сих пор не знают причины взрыва.

В американском штате Юта произошел загадочный "взрыв" в горах.

Так, жители города Дрейпер сообщили, что ночью видели вспышку света и слышали грохот недалеко от гор Траверс.

Как пишет yahoo.com со ссылкой на полицейских, по прибытии на место происшествия они ничего не обнаружили.

Впрочем, впоследствии копы заявили, что просмотрели кадры из камеры дверного звонка и действительно увидели яркую вспышку света, сопровождавшуюся грохотом.

Турист также сообщил, что обнаружил доказательства взрыва и правоохранители обыскали этот район. Через несколько дней полиция заявила, что исключила космический мусор как причину взрыва. По их мнению, это произошло по вине человека.

Со своей стороны строительная компания, выполнявшая работы неподалеку, подтвердила, что взрыв не связан с их деятельностью.

Правоохранители попросили связаться с ними всех, кто располагает информацией о подозрительных людях или транспортных средствах в районе гор Траверс той ночью.

Напомним, женщина выпрыгнула из самолета на скейтборде и установила новый мировой рекорд. Она каталась на высоте 2,7 км.

Читайте также: