Заключенного штрафуют на $1000 ежедневно за отказ выдать местонахождение клада стоимостью $2 млн

Ученый-исследователь отсидел годы в тюрьме за то, что не огласил местонахождение пропавших золотых монет в довольно специфическом деле.

Об этом пишет Unilad.

Исследователь, превратившийся в охотника за морскими сокровищами, Томми Томпсон был обвинен в неуважении к суду в декабре в 2015 году и, вдобавок ко всему, получал ежедневный штраф в размере 1000 долларов США.

Все это произошло из-за того, что он нашел корабль SS Central America в 1988 году. Судно, известное как "Корабль золота", затонул во время золотой лихорадки в 1857 году у берегов Южной Каролины.

С момента обнаружения клада Томпсон отказывается сотрудничать с властями, пытающимися найти 500 монет, отчеканенных из части золота, что принесло ему немало неприятностей и продолжение тюремного заключения.

Томпсон, похоже, дразнил власти о местонахождении клада, и ранее заявлял, что монеты оцениваются примерно в 2,5 миллиона долларов и были переданы в трастовый фонд в Белизе.

Томпсон, вероятно, годами приводил к разочарованию общественность, которое началось с того, что он не явился на слушание в Огайо в 2012 году, где обсуждались монеты. Это привело к тому, что американские маршалы разыскали его во Флориде и арестовали. В апреле в 2015 году он признал себя виновным в том, что не явился на слушание и был приговорен к двухлетнему тюремному заключению.

Томми Томпсон / Фото: NBC4 Columbus

В целом федеральное законодательство ограничивает тюремное заключение за неуважение к суду до 18 месяцев. Однако в 2019 году федеральный апелляционный суд отклонил его довод о том, что этот закон к нему применяется. Власти заявили, что его отказ сотрудничать нарушает условия соглашения о признании вины.

Находки эпохи золотой лихорадки, безусловно, с годами приобрели огромные цены. В 2022 году один из самых больших слитков из SS Central America, когда-либо выставленных на аукционе, был продан за 2,16 миллиона долларов. Эта находка была известна как слиток Justh&Hunter.

Компания Heritage Auctions, базирующаяся в Далласе, которая продала слиток, сообщила: "Учитывая, что слитки Justh & Hunter, поднятые с корабля SS Central America, насчитывали 86 слитков разного размера, их опыт и честность сделали их одними из самых надежных и хорошо управляемых".

На прошлой неделе судья отдал Томпсону небольшую победу в этой причудливой истории. Окружной судья США Альгенон Марбли заявил, что он "больше не убежден, что дальнейшее заключение, вероятно, заставит Томпсона соблюдать требования".

Однако он также постановил, что ученый-исследователь должен немедленно начать отбывать двухлетний срок заключения, полученный за связанное с этим уголовное обвинение в неуважении к суду – срок, который был отложен, когда был вынесен приговор по делу о неуважении суда в гражданском порядке.

Напомним, мужчину приговорили к 45 000 годам заключения из-за игры. Онлайн игра Çiftlik Bank была финансовой пирамидой.

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