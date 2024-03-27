Заключенный убийца сбежал из тюрьмы, переодевшись в женщину

Его с возлюбленной, которая принесла одежду, до сих пор не поймали.

Опасному венесуэльскому преступнику недавно удалось сбежать из тюрьмы — переодевшись в женщину, он просто вышел в конце часа свиданий.

Об этом пишет Oddity Central.

25-летний Мануэль Лоренсо Авила Альварадо, заключенный за убийство и ограбление при отягчающих обстоятельствах, 13 марта сбежал из тюрьмы Эль Либертадор в Токуито, штат Карабобо, Венесуэла, после свидания с любимой.

Как сообщает местная газета El Carabobeño, инцидент произошел около 14:00 в конце часа свиданий. Несмотря на темный цвет кожи, Альварадо удалось обмануть нескольких тюремных охранников, что он является женщиной-блондинкой, надев парик и женскую одежду, которую, скорее всего, принесла его избранница.

Камеры наблюдения тюрьмы зафиксировали момент, когда заключенный, переодетый в женскую одежду, небрежно вышел из тщательно охраняемого объекта, смешавшись с группой настоящих женщин. Непонятно, как охранников можно было так легко обмануть, поэтому четверо из них находятся под следствием в связи с этим инцидентом.

Авила недавно был переведен в тюрьму Токуито из другого исправительного учреждения штата, но ему удалось совершить побег при вероятной помощи своей подруги, которую также разыскивают как соучастницу преступления.

Несмотря на все усилия венесуэльской полиции, и Мануэль Лоренсо Авила Альварадо, и его подруга остаются на свободе.

Напомним, что это не первый случай, когда заключенный использует женскую одежду для побега из тюрьмы. Ранее бразильский преступник Клаувино да Силва, известный как "коротышка", провернул такой же трюк, притворившись 19-летней дочерью. Он надел силиконовую маску, парик, очки, джинсы и розовую футболку. Однако его поймали. Через три дня после того, как ему не удалось сбежать, Клаувино нашли мертвым в своей камере.

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