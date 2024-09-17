Закончит ли женщина войну в Украине: таролог сделала новое предсказание

Таролог, астролог Ведающая Ма Ирина сделала предсказание по Камале Гаррис. В частности, именно ее часто прочат то, что она остановит войну в Украине.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ведающая Ма Ирина говорит, что она не видит по картам, что именно Харрис остановит войну в Украине. Однако она отметила, что есть такая вероятность, что это будет делаться тайно, а потому карты этого не увидели.

В то же время таролог предсказала, что если Харрис станет президентом, то она будет поддерживать Украину.

"Это произойдет не в первые месяцы. Потому что ей сначала надо будет о себе заявить, как о честном человеке, который заботится о своем народе", - пояснила Ведающая Ма.

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