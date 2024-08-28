Закончится ли война в Украине: астролог сделал предсказание на 2025 год

Астролог и хиромант Владимир Бадиян сделал прогноз до 24 августа 2025 года. Он отметил, что этот год будет очень кардинальным и следует ожидать резких перемен.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Новый год Украины - это от 24 августа 2024 года до 24 августа 2025 года. Будут какие-то события, связанные со сменой власти. Новый год показывает, что будут начинаться какие-то переговоры, или будут продолжаться переговоры. Об этом уже много говорят и карты это показывают. Окончание войны будет по фазам разделено. У нас карта связана с «женской картой», то есть показывает, что нам будет помогать женщина. По наблюдениям, женщина будет в Америке. Возможно, и не Камала Харрис, но и не Дональд Трамп", - астролог.

Он добавил, что в Украине стоит ожидать резких изменений.

"Будет момент быстрых изменений. Мы можем прийти к спокойствию. Но пока Сатурн идет по Водолею - покоя не будет. Позже он выйдет и дальше будет Саде Сати. В апреле-марте 2025 года оно закончится у нас. И тогда проблемы начнутся у России, что для нас хорошо", - сказал Бадиян.

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