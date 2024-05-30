Закончится ли война в Украине в 2024 году: победительница "Битвы экстрасенсов" дала ответ

Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова считает, что война в Украине в 2024 году вряд ли закончится. Она отметила, что, несмотря на это, "какая-то история" закончится.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Таролога спросили, следует ли ожидать окончания войны в Украине или ее заморозки в 2024 году. На что она ответила — это еще не конец.

"Конец одной главы, начало другой главы. То есть это не конец, но это какая-то история, которая будет закончена и обнародована. Будут выставлены маячки и запреты. А дальше будет", — сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала уничтожение "двух исторических целей в России".

Читайте также: