Замена работников ИИ оборачивается крахом компаний: исследование

Искусственный интеллект не оправдал возложенных на него ожиданий по поводу замены наемных работников в пользу этой технологии.

Многие крупные технологические компании известных брендов, таких как Meta, уже уволили тысячи работников в пользу искусственного интеллекта. Однако, как оказалось, эти увольнения не приводят к положительным бизнес-результатам.

Исследовательская и консалтинговая фирма опросила 350 руководителей компаний по всему миру, чьи компании ежегодно зарабатывают не менее 1 миллиарда долларов, чтобы выяснить, окупаются ли все эти увольнения из-за искусственного интеллекта в реальном мире.

Первый вывод состоит в том, что эта тенденция реальна: в общей сложности 80 процентов респондентов признали сокращение штата, чтобы инвестировать в искусственный интеллект или автономные технологии. Но они говорят, что не имели представления, принесет ли искусственный интеллект какие-либо преимущества — они просто верили в обещание автоматизации с помощью искусственного интеллекта.

Вот здесь и начинается любопытное. Опрос показал, что руководители, сократившие штат, чтобы инвестировать в искусственный интеллект, получили такую же финансовую прибыль, как и те, кто сохранил своих сотрудников. Иными словами, попытка заменить работников искусственным интеллектом не дает никакой заметной отдачи для этих компаний.

И еще хуже, многие из этих компаний специально сократили численность персонала, чтобы освободить средства, необходимые для технологий искусственного интеллекта, то есть они зря пожертвовали ценными институциональными знаниями и доброй волей сотрудников.

Эти результаты не совсем неожиданны. Исследование прошлого года показало, что искусственный интеллект не обеспечивает значительного роста доходов в подавляющем большинстве внедряющих его компаний.

Однако не все считают, что все инвестиции в ИИ обречены на обратный эффект. Аналитик Gartner Хелен Пойтевин рассказала, что эти, казалось бы, радикальные шаги руководителей могут быть просто попытками испытать ИИ, а не структурно перезагрузить всю компанию.

«Нам кажется, что это своего рода одноразовое упражнение многих в небольших объемах, но не то, что означает получение полной рентабельности инвестиций в ИИ», — сказал Пойтевин.

Так какие компании имеют увеличение прибыли от искусственного интеллекта?

Опрос Gartner показал, что компании, использующие искусственный интеллект как форму «усиления персонала», то есть они предоставляют своим сотрудникам инструменты искусственного интеллекта для повышения эффективности, вместо того чтобы полностью их заменять получают наибольшие преимущества.

Однако даже эта стратегия опасна: предыдущие исследования показали, что большинство сотрудников пока не заинтересованы в использовании искусственного интеллекта, а один опрос показал, что 54 процента вообще избегают использования собственных инструментов искусственного интеллекта.

Напомним, другое исследование показало, что женщины чаще, чем мужчины, рискуют потерять работу из-за влияния искусственного интеллекта.

