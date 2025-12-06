Замерзла в шаге от вершины: какое наказание грозит парню туристки

Великий Глокнер. Фото: Michael Schmid/CC BY-SA 2.0 AT

Прокуратура Австрии завершила расследование смерти 33-летней туристки, которая погибла от переохлаждения во время зимнего восхождения на гору Большой Глокнер. Ее партнеру, опытному альпинисту, инкриминируют непредумышленное убийство из-за грубой халатности после того, как он оставил женщину одну в экстремальных условиях.

Об этом сообщило издание LADBible.

В январе пара отправилась на подъем самой высокой вершины Австрии, которая достигает более 3 790 метров. По данным следствия, за несколько десятков метров до вершины женщина остановилась и больше не могла двигаться. Около 2 ночи мужчина якобы пошел за помощью, оставив ее на морозе без укрытия. Из-за сильного холода и длительного пребывания без защиты туристка умерла.

Прокуроры отмечают: учитывая значительно больший опыт в высокогорных походах именно он должен был взять на себя роль ответственного гида и обеспечить женщину надлежащим снаряжением и поддержкой. Кроме того, эксперты указывают на ряд ошибок, которые, по мнению следствия, стали критическими: запоздалый старт маршрута, отсутствие достаточного аварийного оборудования, использование партнершей непригодного снаряжения и несвоевременное обращение за помощью.

Данные телефонов, спортивных часов, фото- и видеоматериалы, а также техническая экспертиза подтверждают, что мужчина не подал сигнал бедствия, когда над ними пролетал полицейский вертолет, и не вернулся к женщине вовремя ввиду ухудшения погоды. Только в 3:30 ночи он вышел на связь со спасателями. Когда поисковая группа добралась до туристки после 10:00 утра, она уже была мертва.

Ему грозит до трех лет заключения. Судебный процесс назначен на февраль. Адвокат подозреваемого настаивает, что трагедия стала следствием рокового стечения обстоятельств, и утверждает, что его клиент «искренне сожалеет о случившемся».

