Замок XI века на краю 100-метровой скалы ищет нового владельца: что скрывается за его стенами

Замок Кастильо-де-Аркос. Фото: Anual/CC BY-SA 4.0

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В Испании впервые за более чем сто лет выставлен на продажу исторический замок Кастильо-де-Аркос, расположенный на краю 100-метровой скалы. Крепость XI века с 60 комнатами, садами, внутренними двориками и панорамным видом на долину Гвадалете оценили в 7,9 млн евро, или примерно 6,76 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Кастильо-де-Аркос расположен в провинции Кадис на юге Испании, недалеко от площади Кабильдо. Крепость возвышается на краю скалы, примерно на 100 метров над окружающей местностью. Отсюда открывается вид на долину реки Гвадалете и пейзажи провинции Кадис.

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История Кастильо-де-Аркос началась ещё в XI веке, когда на этом месте возвели оборонительную крепость. Спустя несколько веков сооружение утратило своё первоначальное назначение: в XIV веке его перестроили в жилой дворец, который впоследствии стал резиденцией герцогов Аркоса.

В объявлении Sotheby’s поместье описывается как старинный андалузский алькасар и одна из самых необычных жилых крепостей на юге страны. На протяжении веков замок оставался не только историческим сооружением, но и местом проживания.

Площадь комплекса составляет примерно 5300 квадратных метров. В здании насчитывается 60 комнат, в том числе 12 спален и 10 ванных. Отдельной частью замка является библиотека длиной 25 метров. В интерьерах также сохранились сводчатые потолки, а одна из террас выходит на окружающую долину.

Что находится за крепостными стенами

За стенами Кастильо-де-Аркос обустроены внутренние дворики и сады, которые отделяют жилые помещения от исторической части города.

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Значительную часть открытого пространства занимает большой озелененный плац с живыми изгородями из мирта и высокими кипарисами. На территории также есть отдельный дворик с арками.

В течение последних ста лет в замке проводились реставрационные работы. Как указано в описании объекта, при реставрации стремились сохранить его исторические особенности.

Нынешним владельцем Кастильо-де-Аркос является маркиз Тамарон Сантьяго де Мора-Фигероа. Его семья приобрела замок в 1922 году, чтобы уберечь сооружение от разрушения. С тех пор поместье оставалось в частной собственности и более века не выставлялось на продажу.

Теперь за этот исторический объект недвижимости просят 7,9 млн евро — около 6,76 млн фунтов стерлингов.

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При этом Кастильо-де-Аркос не является туристическим объектом, открытым для посетителей на постоянной основе. В связи с частным статусом замка его помещения большую часть года закрыты для посторонних. Попасть внутрь можно во время дней открытых дверей, которые проводятся лишь четыре раза в год.

Остальное время туристам приходится осматривать крепость снаружи. В отзывах посетители особенно отмечают её архитектуру и расположение на скале, хотя обращают внимание и на ограниченный доступ внутрь. Один из пользователей Google Reviews назвал расположение замка впечатляющим, но отметил, что его частный статус затрудняет посещение.

Напомним, ранее мы сообщали, что миллиардер Ян Вейс приобрел заброшенный шотландский остров Танера-Мор примерно за 2,2 млн долларов, а впоследствии вложил в его восстановление около 135 млн долларов. Вместо того чтобы сделать это частным местом для роскошного отдыха, руководитель хедж-фонда взялся за возрождение заброшенного шотландского острова.

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