Уже заразились по меньшей мере пять человек.

В США замороженная клубника вызвала вспышку гепатита А.

Так, по меньшей мере, пять человек заразились в штате Вашингтон. Два человека госпитализированы.

Об этом пишет yahoo.com.

Заметим, что гепатит А может распространяться из-за зараженных фекалий и несоблюдения правил гигиены. Впрочем, эксперт рассказал, что клубника особенно чувствительна к заражению.

Ягоды от компаний California Splendor и Scenic Fruit продавались в ряде розничных магазинов, в том числе Costco и Trader Joe's. Причина вспышки все еще расследуется.

Врачи говорят, что лучший способ предотвратить заражение гепатитом А, даже если кто-то еще не моет руки — привиться. Впрочем, они рекомендуют мыть руки после посещения туалета и перед приготовлением или употреблением пищи. Признаки заражения включают боль в животе, лихорадку, пожелтение кожи и утомляемость.

Напомним, в США вспышка новой болезни. Восемь человек уже потеряли зрение, а четырем удалили глазные яблоки.

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