Замучила совесть: 99-летний пенсионер вернул гостиничное полотенце через 44 года (фото)

Теперь отель планирует вывесить его в рамке на рецепции.
Пенсионер вернул гостиничное полотенце, которое он взял ошибочно 44 года назад.
Об этом пишет Need To Know.
Нахим Алкуре, бывший мэр города, сказал, что теперь это "огромное бремя", которое рухнуло с его плеч. Отель планирует поместить его в рамку и выставить на рецепции.
Нахим, которому сейчас 99 лет, случайно упаковал полотенце вместе со своими вещами после того, как остановился в отеле Plaza в Колатине, на северо-востоке Рио-де-Жанейро, Бразилия, в 1980 году. В то время ему было 55 лет.
Бывший мэр соседнего города Юна говорит, что это не давало ему покоя в течение прошедших десятилетий.
Отец шести детей Нахим рассказал местным СМИ: "Я остановился в отеле на неделю, и когда распаковал чемодан, понял, что случайно взял полотенце. Я переезжал несколько раз за эти годы и постоянно забывал о нем и не знал, где оно было. Но когда оно нашлось, я решил его вернуть".
Нахим родился и вырос в городе Юна и до сих пор живет там. Его семья нашла полотенце в наволочке, когда перебирала вещи. Нахим решил вернуть его, когда гостил у сына в Гуарапари.
Нахим, его сын и невестка ехали почти три часа, чтобы вернуть вещь в гостиницу раз и навсегда.
Когда его вернули, сотрудники были удивлены и благодарны, а бывший политик почувствовал облегчение. Он вспомнил: "Я почувствовал, что с моих плеч спал огромный камень. Сотрудники гостиницы сказали, что ценят этот жест, поблагодарили меня и настояли на том, чтобы я их сфотографировал. Они спросили, почему я так долго держал полотенце, но честность – это добродетель, а не обязанность. Они вспомнили, что даже не пользуются больше полотенцами с выбитым названием гостиницы. Чтобы сохранить его, они сказали, что собираются вставить его в рамку и выставить на выставку".
Владелец гостиницы Мария Зелурзе рассказала местным СМИ: "Он был озабочен тем, что оставил себе полотенце, и решил вернуться. Он был очень взволнован. Он взял его по ошибке. Он не делал этого намеренно. Он честный человек, а это большая редкость. Здесь люди иногда берут полотенца или покрывала, но никогда не возвращают. Такого еще никогда не было".
Полотенце в рамке будет размещено на входе в ресторан отеля.
Напомним, мужчине вернули утраченный 33 года назад кошелек. Его обнаружил 14-летний мальчик.
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