Замужняя мама влюбилась в женщину и призналась в этом своему мужу: чем все закончилось (фото)

Она рассказала, к чему привела эта неожиданная любовь.

Счастливая замужняя мама рассказала, как неожиданно влюбилась в женщину, с которой познакомилась в детском саду своих детей.

Свою историю она описала в эссе для Insider.

Лия Гамильтон, родом из Новой Зеландии, жила в Берлине, Германия, со своим мужем и двумя маленькими детьми, когда она встретила неизвестную женщину во время знакомства с другими мамами в школе.

"Я однажды заметила, что моя новая подруга из будущей школы моих детей пристально смотрит на меня. "Ты выглядишь хорошо", — пробормотала она. "И глаза у тебя такие красивые", – вспомнила разговор Лия.

Гамильтон признала, что она и другая мама, которая также была замужем, были "дикими, которые искали приключений и веселья", и сказала, что их дружба быстро превратилась в физическую.

Лия Гамильтон / Фото: Twitter

Однако она не ожидала, что сильно влюбится. Как отметила Лия, со временем стало ясно, что это больше, чем просто физическая химия.

Гамильтон и его муж были в немоногамном браке, причем новозеландец признался, что они даже целовались с другими людьми в свою брачную ночь.

Но мать не была уверена, как ее муж отреагирует на известие о том, что она влюблена в кого-нибудь другого.

"Я не подозревала, поддержит ли мой муж меня, если я захочу связаться с ней — не просто как знакомство, а как настоящие отношения. Для нас это был новый шаг", — заявила она. "Но он был спокоен".

Лия Гамильтон с мужем / Фото: Twitter

Муж другой женщины также согласился на отношения, и четверка завязала нетрадиционный роман.

"Мы купались в озерах, катались на велосипедах по лесу и устраивали вечеринки до 4 утра. Наши семьи переплелись: мой муж и ее муж присоединились к нам за ужином со всеми нашими детьми; мы разделили уход за детьми; мы поддерживали друг друга в минуты печали; и мы вместе праздновали радости и успехи до поздней ночи", — написала Гамильтон.

Она и другая женщина поддерживали свои отношения в течение двух лет, прежде чем они стали "слишком напряженными и, наконец, неуравновешенными", сказала она.

"Это были веселые отношения, но нездоровые. Разрыв был неизбежен", — с горечью вспоминала она, показывая, что рызрыв оставил ее с разбитым сердцем.

"Я плакала каждый день в течение нескольких недель. Мой муж терпеливо приносил мне печенье с шоколадной крошкой и красное вино, пока я лежала в постели. Он выслушал мое горе и обнял меня. Он заботился о наших детях и домашнем хозяйстве больше обычного", — поделилась она.

Лия Гамильтон с мужем / Фото: Twitter

Через несколько месяцев после разрыва Гамильтон написала, что воссоединилась с другой женщиной, и, в конце концов, они решили остаться друзьями.

Тем не менее Лия написала эссе как дань уважения своему мужу за то, что он поддержал исследование ее чувств и желаний.

"Благодаря поддержке моего мужа я почувствовала себя способной быть собой и испытать жизнь во всей ее полноте, в частности, высоты новой любви и глубокого горя", — заявила она. "Я всегда говорю, что мой муж — самый лучший человек, которого я знаю, и после 12 лет совместной жизни я до сих пор в это верю".

Напомним, мужчина развелся со своей женой после того, как застукал ее на измене с его отцом. Она сбежала со своим свекром-любовником и шокировала бывшего новостью.

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