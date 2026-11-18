34-летняя Наоми Текеа Крейг / © mirror.co.uk

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В Австралии 34-летняя учительница родила ребенка от 12-летнего ученика, к которому она приставала более года.

Об этом пишет mirror.co.uk.

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34-летняя Наоми Текеа Крейг перестала издеваться над ребенком только тогда, когда мать мальчика засняла это на камеру видеонаблюдения в их доме. Как выяснилось в суде, учительница издевалась над ребенком более года, когда ему было 12 и 13 лет. Крейг, жительница города Мандура (Западная Австралия), родила дочь в январе — всего через несколько недель после того, как о ней сообщили в полицию.

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Крейг познакомилась с мальчиком, когда в 2023 году перешла в его школу на должность учительницы музыки. Как выяснилось в ходе рассмотрения дела в окружном суде Перта, учительница руководила музыкальной группой, в которой играл мальчик, а также подружилась с матерью своей жертвы.

Она поддерживала связь с семьёй и мальчиком даже после того, как он перешёл в другую школу.

Крейг начала подвергать ребёнка сексуальному насилию в августе 2024 года, когда она была замужем и у неё уже был маленький сын. Всё это продолжалось до декабря 2025 года.

Учительница признала себя виновной в совершении 12 преступлений сексуального характера в отношении детей, в частности в изнасиловании ребенка в возрасте до 13 лет, склонении ребенка к сексуальным действиям и хранении материалов, содержащих изображения сексуальной эксплуатации детей.

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Её приговорили к более чем 8 годам лишения свободы. Крейг получит право на условно-досрочное освобождение после отбытия шести с половиной лет и пожизненно будет числиться в реестре лиц, осуждённых за сексуальные преступления.

Кроме того, 34-летняя женщина развелась со своим мужем.

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