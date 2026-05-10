Занимались интимом прямо в бизнес-классе: чем обернулся пикантный инцидент на борту

В Аргентине полиция вывела из самолета двух пассажиров бизнес-класса после того, как их заподозрили в интимном поведении прямо во время полета. Инцидент произошел на рейсе панамской авиакомпании Copa Airlines, который прибыл из Панамы в международный аэропорт Росарио.

Об этом сообщило издание Daily Star.

По информации местных СМИ, после посадки правоохранители забрали на допрос 54-летнего архитектора и 59-летнюю женщину. Сообщается, что обоих подозревают в публичной непристойности из-за поведения в салоне бизнес-класса.

Как пишет аргентинская пресса, пара якобы вела себя слишком откровенно на своих местах. По словам свидетелей, мужчина и женщина целовались и вступали в интимное взаимодействие прямо в салоне самолета. Местные медиа также утверждают, что эти люди не состоят в отношениях и живут по разным адресам в Росарио.

Инцидент, по данным журналистов, заметила одна из пассажирок, которая путешествовала вместе с племянницей. После ее жалобы бортпроводница сообщила о ситуации пилоту. Впоследствии после приземления в самолет зашли сотрудники полиции аэропорта.

Официальных комментариев от аргентинской полиции пока не поступало. Также ситуацию пока не прокомментировала и авиакомпания Copa Airlines. В то же время аргентинский радиоведущий, который находился на борту этого рейса, опубликовал фотографию трех правоохранителей внутри самолета после посадки.

Из-за инцидента высадку пассажиров задержали более чем на час. Один из пассажиров рейса, Хуан Хуанко, написал в соцсети X, что самолет и без того прибыл с опозданием примерно на 20 минут, а после посадки на борт поднялись сотрудники службы безопасности аэропорта для проведения процедуры в отношении пассажиров бизнес-класса. В заметке мужчина также пошутил: «Давай, мужик, я голоден».

В некоторых неподтвержденных местных сообщениях утверждается, что пару якобы застали полуобнаженной и без нижнего белья. В то же время отмечается, что полноценного полового акта между ними, вероятно, не было.

Напомним, ранее стало известно, что пара в возрасте более 50 лет получила пожизненный запрет на полеты авиакомпанией Jet2 после попытки интима во время взлета. Свое поведение пассажиры объяснили тем, что якобы просто «горячо молились».

