Занимались любовью на заднем сиденье: Range Rover пары эпически затонул в реке (фото)

В США пара чуть не утонула после того, как решила заняться любовью на заднем сиденье авто.

Об этом сообщает New York Post.

28 августа около 4:15 утра они занимались сексом в Range Rover у реки Шуйлкилл в парке Фейрмаунт, штат Филадельфия. В процессе одна из их конечностей нажала на рычаг переключения передач внедорожника и уже через мгновение авто перевернулось через край и упало в воду.

Влюбленные, имена которых не разглашаются, успели выпрыгнуть из машины до того, как она ушла под воду у моста Strawberry Mansion. Во время инцидента никто из них не пострадал.

Range Rover затонул в реке / Фото: CBS

Range Rover вытащили из реки около 9 утра.

Range Rover затонул в реке / Фото: CBS

Range Rover затонул в реке / Фото: CBS

Правоохранители сообщили, что против пары не предъявлено никаких обвинений.

Напомним, маленький посетитель музея случайно разбил экспонат в возрасте 3500 лет. Реакция заведения ошеломила всех.

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