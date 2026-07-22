"Запасной Трамп" взорвал соцсети: кем оказался загадочный двойник президента США

Дональд Трамп и его «двойник» / © скриншот с видео

Реклама

Конспирологические теории о существовании двойника президента США Дональда Трампа стремительно набирают популярность в соцсетях. Причиной стало видео, на котором во время общения американского лидера с журналистами возле самолета Air Force One на заднем плане заметили мужчину, очень похожего на Трампа.

Об этом пишет издание Bored Panda.

Как отмечает издание, волна обсуждений началась после того, как пользователи сети обратили внимание на мужчину, находившегося рядом с президентским самолетом. Многие отметили, что он был примерно того же возраста и телосложения, что и Трамп, и даже был одет в темно-синий костюм.

Реклама

«Это, наверное, двойник Трампа?» — написал один из пользователей. Другой пошутил: «Их здесь двое!!?», а ещё один комментатор предположил, что «Трампу нужен двойник, чтобы одна версия привлекала всё внимание, а другая тем временем отрабатывала удары в гольфе».

К обсуждению присоединился и американский комик Джон Стюарт, который показал видеофрагмент в программе «The Daily Show».

«Что это за тип стоит за спиной у Трампа? Можно ещё раз посмотреть? Кто это, чёрт возьми, такой? Боже мой! Это что, запасной Трамп?» — сказал он в эфире.

Впрочем, как отмечает Bored Panda, объяснение оказалось гораздо прозаичнее. Человеком, вызвавшим волну конспирологических теорий, оказался Виктор Кнавс — отец первой леди США Мелании Трамп. Именно из-за внешнего сходства с президентом он и стал объектом многочисленных шуток и мемов в соцсетях.

Реклама

После того как личность мужчины была установлена, пользователи продолжили шутить. В частности, один из авторов комментариев написал: «А, теперь понятно, почему Мелания вышла замуж за Трампа».

По данным издания, и Мелания Трамп, и её отец находились рядом с президентом США во время финального матча чемпионата мира, после которого Дональд Трамп общался с журналистами у самолёта Air Force One.

Напомним, в социальных сетях получили распространение заявления физиотерапевта Адама Джеймса о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа. Он утверждает, что у Трампа якобы есть серьезные проблемы со здоровьем.

Новости партнеров