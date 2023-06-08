Записка почтальона семье, которая послала письмо "без адреса", заставила людей плакать: что там было

Почтальон приложил особые усилия, чтобы облегчить душевную боль девочки, потерявшей любимого дедушку.
Сеть довела до слез записка для американской семьи от почтовой службы.
Скорбная семья получила письмо, подтверждающее, что их сообщение дошло до "деда на небесах" и как "счастлив" он будет, получив его.
Сотрудник почтовой службы США создал "доказательство доставки" для Шерилин, которая направила письмо своему "дедушке на небесах".
В записке говорится: "Почтальон наткнулся на ваше письмо, адресованное "дедушке на небесах". Я хотел уделить минутку, чтобы подтвердить, насколько важно это письмо для нас. Мы послали нашего специального курьера, чтобы убедиться, что ваше письмо в целости и безопасности доставлено на Небеса. Готов поспорить, что ваш дедушка был очень взволнован, получив ваше прекрасное письмо. Спасибо, что позволили нам доставить ваше удивительное письмо".
Умиленная запиской, семья поделилась ею в социальных сетях, где ее с тех пор подхватили пользователи Reddit.
В комментариях юзеры признались, что эта история заставила их плакать.
- Уверенно довел меня до слез
- Это было очень мило!
- Я не плачу, это ты плачешь
- Я думаю, что многим из нас это было нужно
Другой почтальон рассказал, как получает письма Санте, Небесам, Пасхальному кролику и Зубной фее — и всегда следит за тем, чтобы они были "доставлены".
Он написал: "Я всегда чувствую особую ответственность перед теми, кто посылает эти письма. Иногда они милые, грустные, смешные или трогательные. Это просто любимая часть моей работы, хотя у меня, пожалуй, будут проблемы, если руководство узнает".
Напомним, Сеть растрогало видео собаки, которая перелезла через стену приюта для животных к своей подруге. Бренда и Линда уже нашли семью, забравшую их обоих.
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