Записка почтальона семье, которая послала письмо "без адреса", заставила людей плакать: что там было

Сеть довела до слез записка для американской семьи от почтовой службы.

Скорбная семья получила письмо, подтверждающее, что их сообщение дошло до "деда на небесах" и как "счастлив" он будет, получив его.

Сотрудник почтовой службы США создал "доказательство доставки" для Шерилин, которая направила письмо своему "дедушке на небесах".

В записке говорится: "Почтальон наткнулся на ваше письмо, адресованное "дедушке на небесах". Я хотел уделить минутку, чтобы подтвердить, насколько важно это письмо для нас. Мы послали нашего специального курьера, чтобы убедиться, что ваше письмо в целости и безопасности доставлено на Небеса. Готов поспорить, что ваш дедушка был очень взволнован, получив ваше прекрасное письмо. Спасибо, что позволили нам доставить ваше удивительное письмо".

Умиленная запиской, семья поделилась ею в социальных сетях, где ее с тех пор подхватили пользователи Reddit.

В комментариях юзеры признались, что эта история заставила их плакать.

Уверенно довел меня до слез

Это было очень мило!

Я не плачу, это ты плачешь

Я думаю, что многим из нас это было нужно

Другой почтальон рассказал, как получает письма Санте, Небесам, Пасхальному кролику и Зубной фее — и всегда следит за тем, чтобы они были "доставлены".

Он написал: "Я всегда чувствую особую ответственность перед теми, кто посылает эти письма. Иногда они милые, грустные, смешные или трогательные. Это просто любимая часть моей работы, хотя у меня, пожалуй, будут проблемы, если руководство узнает".

Напомним, Сеть растрогало видео собаки, которая перелезла через стену приюта для животных к своей подруге. Бренда и Линда уже нашли семью, забравшую их обоих.

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